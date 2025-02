Nintendo Switch 2: Neuer Leak aufgetaucht – zeigt eine spannende Neuerung

Seit der offiziellen Ankündigung der Nintendo Switch 2 wurde es ein gutes Stück ruhiger um die neue Konsole – zumindest in Sachen Leaks. Nun meldet sich jedoch ein bekanntes Forum zurück und gewährt doch noch einmal einen ungewöhnlichen Blick auf die bevorstehende Hardware.

Genauer gesagt liefert ein bekannter Insider eine neue Ansicht zur Docking Station, die der Nintendo Switch 2 wieder beiliegen wird. Bereits im ersten Trailer haben wir das Dock, welches die Konsole mit dem Fernseher quasi verbindet, zu Gesicht bekommen. Doch der neue Leak zeigt jetzt eine Verbesserung, welche sich bislang nur erahnen ließ.

Nintendo Switch 2: Das neue Dock ist cooler

Wie üblich bei den Bildern, die im berühmt und berüchtigten Famiboard geteilt worden sind, handelt es sich nicht um richtige Fotos von der Nintendo Switch 2. Stattdessen handelt es sich um CAD-Bilder (Computer-Aided Design), sprich: ganz simpel ausgedrückt sind es digitale 3D-Modelle.

Dadurch bekommen wir zwar die Station nicht in ihrer echten Optik zu Gesicht, können jedoch ein interessantes Detail ausfindig machen. Am unteren Bereich der Station erkennen wir so etwas wie Gitter, die darauf hindeuten, dass Nintendo offenbar an einem verbesserten Kühlungskonzept gearbeitet hat.

Lesetipp: Selbst der Xbox-Chef freut sich auf die Nintendo Switch 2

Zumindest eine bessere Luftzirkulation sollten die angebrachten Schlitze ermöglichen. Nicht, dass die aktuelle Nintendo Switch in der Docking Station zu einem Hitzeproblem neigen würde, allerdings steigt mit dem Nachfolger auch die Performance. Gut möglich, dass dadurch eine Notwendigkeit besteht, das System insgesamt etwas kühler zu halten.

Wann ist die Vorstellung der Konsole?

Offiziell werden wir wohl erst in ein paar Wochen erfahren, ob es sich tatsächlich um eine bessere Kühlung handelt. Denn am 2. April gibt es laut Nintendo eine spezielle Direct-Ausgabe zur Nintendo Switch 2, in der wir wohl endlich nahezu alle wichtigen Details erfahren.

Im Mittelpunkt dürften dann vor allem der Veröffentlichungstermin und Preis der Konsole, sowie natürlich die geplanten Spiele stehen. Aber vermutlich wird der japanische Konzern auch das eine oder andere weitere Detail verraten – zum Beispiel, wie es um die mutmaßliche Mausunterstützung der Nintendo Switch 2 steht.

Quelle: Famiboard