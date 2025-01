Nintendo Switch 2: Brandneuer Leak aufgetaucht – „Das sieht ziemlich echt aus“

Neues Jahr, neue Gerüchte und Leaks zur Nintendo Switch 2: Bis die japanische Spieleschmiede die Katze endlich aus dem Sack lässt und ihre nächste Hardware offiziell ins Rennen schickt, wird sich das vermutlich auch nicht ändern.

Nachdem wir zuletzt einen Blick auf das vermeintliche Innenleben der Nintendo Switch 2 werfen durften, stürzt sich ein neuer Leak eher auf äußere Werte. Genauer gesagt die Joy-Cons, die zufolge einiger wirklich echt aussehender Bilder ein ganzes Stück größer zu sein scheinen.

Nintendo Switch 2: Neuer Leak zeigt größere Schultertasten

Aufgetaucht sind die frischen Fotos auf Baidu Tieba, einer chinesischen Social-Media-Plattform – fanden ihren Weg dann aber Internet-typisch sehr schnell in das Subreddit zur Nintendo Switch 2. Auf den Bildern sind die angeblichen neuen Joy-Cons einmal von hinten und einmal von der Seite zu sehen. Und auch ohne direkten Vergleich dürften aktiven Switch-Spieler*innen einige Unterschiede auffallen.

Display content from www.reddit.com Click here to display content from www.reddit.com Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Besonders ins Auge stechen die deutlich größeren Schultertasten für die Nutzung eines einzigen Joy-Cons (SL und SR), welche die bei den aktuellen Controllern zum Einsatz kommenden Schienen mit Handschlaufen überflüssig machen könnten. Grund dafür ist möglicherweise das bereits durch Leaks und Patente bekannte Umsatteln vom Schienensystem auf Magnete zum Verbinden von Joy-Cons und Konsole.

Was sich nicht geändert hat: der kleine Knopf zum Synchronisieren von Controller und Switch. Wollt ihr eure Joy-Cons mit einer neuen Konsole verbinden, müsst ihr also offenbar auch weiterhin mit Fingerkrämpfen rechnen – oder steckt sie einfach direkt an die Seiten des Geräts. Mit den verbauten Magneten dürfte dies auch selbst dann leichter funktionieren, wenn ihr eure Konsole etwas eng in ein Fernseherregal verbaut habt.

Lese-Tipp: Neues Futter für Mario Kart-Fans schon ab 14,99 Euro

Während ihr den neuen Leak weiterhin mit Skepsis genießen solltet, verleiht ein Detail dem Ganzen zumindest einen verstärkten Hauch von Glaubwürdigkeit: Auf den Controllern der Nintendo Switch 2 lässt sich nämlich wie üblich eine Seriennummer finden. Ein Beweis ist das aber noch lange nicht. Es gilt also weiterhin, geduldig auf die offizielle Ankündigung zu warten. Anlässlich der vielen Leaks scheint ein Experte bereits damit zu rechnen, dass Nintendo damit nun nicht mehr lange warten könnte.

Quelle: Reddit /@SwordfishAgile3472