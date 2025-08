Nintendo Switch 2: Leaks verraten interessante Details zu Exklusivtitel – „könnte größer sein als erwartet“

Neben den plattformexklusiven Spielen, die für die Nintendo Switch 2 rauskommen, gibt es auch für einige bereits bestehende Nintendo-Games ein Upgrade für die neue Konsole. Diese Nintendo Switch 2-Editions fügen neben optischen Verbesserungen oft auch ein paar neue Inhalte hinzu.

So gibt es für die Zelda-Spiele die Notes-Apps und ein paar Quality of Life-Verbesserungen im Spiel; Mario Party Jamboree hat durch Kamera- und Mikrofon-Unterstützung einige neue Modi spendiert bekommen. Für einen kommenden Titel ist sogar ein komplett neues Abenteuer angekündigt – und vielleicht sogar noch mehr?

Kirby und das vergesse Land auf der Nintendo Switch 2: Wie viel bietet die Erweiterung?

Die Rede ist von Kirby und das vergessene Land, für das schon während der Vorstellung im Switch 2-Showcase eine kleine Erweiterung präsentiert wurde. Diese hört auf den Namen Die Sternensplitter-Welt und wird exklusiv mit der Nintendo Switch 2-Edition des Spiels noch in diesem Monat eingeführt. Den knuddeligen Allesfresser könnt ihr auf seiner Reise in eine Kristall- und Eiswelt begleiten, wo er neue Abenteuer erlebt.

Und anscheinend auch neue Dinge findet, die er in gewohnter Manier einsaugen und deren Eigenschaften übernehmen kann. Wie ein Leak nämlich zeigt, stehen Kirby in der Sternensplitter-Welt neue Verwandlungsmöglichkeiten zu Verfügung. So sind auf der japanischen Version der Digital-Download-Karte drei Kirbys in neuer Form zu entdecken: ein Zahnrad, ein Blasebalg, und etwas, das wie das Verbindungsteil eines Rohrs aussieht.

Sehen wir bald einen neuen Trailer?

Nach der Meinung von Reddit-Nutzer Kirbymaster_ (mit dem Namen sollte er oder sie das ja wohl auch wissen) ist das Sprungfeder-Kirby, der bereits im Trailer gezeigt wurde – wie man bereits erahnen kann, springt Kirby damit höher. Die anderen Variationen waren bisher jedoch unbekannt; deren Nutzen noch ein Geheimnis. „Diese Erweiterung könnte größer sein, als zunächst angenommen“, mutmaßt Far-Profit-47.

„Vielleicht wird es nicht nur ein Spielerlebnis von ein bis zwei Stunden, sondern eher vier oder fünf Stunden“, hofft Scooterman1994. Er erwartet bis nächste Woche einen neuen Trailer zu Kirby und das vergessene Land; das Upgrade des Spiel erscheint am 28. August.

Erst letzte Woche wurden in einer Nintendo Direct neue Spiele angekündigt, unter anderem gab es spannende Neuigkeiten zu einem Zelda-Spiel für die Nintendo Switch 2.

