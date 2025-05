Nintendo Switch 2: Legendäre Spielereihe bald auf der neuen Konsole? Das sagen die Entwickler

Die kommende Konsolengeneration aus den Reihen des japanischen Spieleherstellers steht praktisch auf der Türschwelle. Grund genug für Entwicklerinnen und Entwickler, ihre möglichen neuen Nintendo Switch 2-Spiele sowie die dahinterstehenden Studios ins Gespräch zu bringen.

So nun auch ein legendärer Videospielentwickler, dessen Name einem Großteil der Spielerinnen und Spieler vor allem aufgrund des einen oder anderen bekannteren Titels in Erinnerung geblieben sein dürfte. Die Rede ist von Codemasters, das mitunter für die F1-Reihe verantwortlich ist – und diese womöglich auch auf die Switch 2 hieven könnte.

Nintendo Switch 2: F1-Spiele von Codemasters? Studio prüft, was möglich ist

Dass das neue System des Super Mario-Konzerns mit reichlich mehr Pferdestärken als das bisherige Modell daherkommen soll, das verraten uns die technischen Spezifikationen der Switch 2 noch einmal im Detail. Die zusätzliche Power hat bereits die Blicke einiger Third Party-Franchises seitens EA auf sich gezogen, welche Nintendos Plattform in der Vergangenheit links liegen gelassen hatten. Nun scheint sich auch Codemasters ernsthaft zu überlegen, grünes Licht für neue Nintendo Switch 2-Spiele aus der eigenen Box zu geben.

Im Gespräch mit dem Sim-Racern verschriebenen Portal Traxion äußerte sich F1 25s Creative Director, Gavin Cooper, durchaus positiv demgegenüber. Doch zunächst benötige sein Team „ein paar schlaue Leute“, die einen Blick unter die Haube des neuen Nintendo-Systems werfen, um zu checken, was es „tatsächlich kann und ob es wirklich gut passt“, um eine entsprechende Erfahrung mit den F1-Videospielen zu gewährleisten.

Momentan hätte der britische Entwickler nichts, was man enthüllen oder ankündigen könne, allerdings würde es garantiert innerhalb des Teams diskutiert werden. So heißt es „Wir werden diese Gespräche sicherlich intern führen, aber es gibt nichts, worüber wir zu diesem Zeitpunkt sprechen können“. Codemasters wurde 2021 von EA übernommen, womit auch Spiele wie GRID, DIRT oder Project Cars an den Third Party-Riesen gingen. Dieser kündigte an, EA FC sowie die Madden-Reihe als Nintendo Switch 2-Spiele zu veröffentlichen.

Zuvor brachte man mit GRID Autosport bereits eines seiner Rennspiele im Nintendo Switch eShop im Jahre 2019 unter. Der Release wurde weitestgehend positiv aufgenommen, auch wenn der Multiplayer-Modus zum Launch fehlte und erst im späteren Verlauf im Zuge eines Updates nachgereicht wurde. Was Formel 1-Spiele betrifft, warten Franchise-Fans jedoch schon länger auf ein Go: Der letzte Titel hörte auf den Namen F1 Race Stars Powered Up Edition und erschien noch seinerzeit auf der Wii U.

Quellen: Traxion