Nintendo Switch 2: Ikonischer Xbox-Titel kommt Insidern zufolge auf die Konsole

Die Spekulationsspirale hat so richtig Fahrt aufgenommen und immer mehr vermeintlich frische Informationen zur Nintendo Switch 2 werden an die Oberfläche gespült. So soll beispielsweise Microsoft daran interessiert sein, eine legendäre Spielereihe auf Nintendos neue Plattform zu wuchten.

Wer es ohnehin noch nicht geahnt hat: Die Rede ist von Halo, das mit der Master Chief Collection endlich auch auf der PS5 spielbar sein könnte und sich für Microsofts Multiplattform-Strategie anbietet. Doch damit nicht genug.

Nintendo Switch 2: Gerüchte um Halo, Microsofts Flugsimulator & weitere Titel

Ursprünglich sprach bereits YouTuber Nate the Hate in seinem aktuellen Podcast darüber, dass Microsoft seine Ambitionen, die eigenen First Party-Titel künftig auch auf weiteren Plattformen, also auch der PS5, anbieten zu wollen, wohl in diesem Jahr weiterverfolgen dürfte. So verriet er, dass noch 2025 die bereits angesprochene Halo: The Master Chief Collection und der Microsoft Flight Simulator ihren Jungfernflug auf die Nintendo Switch 2 wagen könnten.

Schon zuvor konnte er mit der korrekten Vorhersage, dass Indiana Jones und der Große Kreis nach seinem Xbox-Release auch auf der PlayStation die Peitsche schwingen soll, überzeugen. Dem ließ er folgen, dass sogar jedes Xbox-Spiel, das in diesem Jahr veröffentlicht wird, an irgendeinem Punkt auch seinen Weg auf die PS5 und die Nintendo Switch 2 finden soll – alles nur eine Frage der Zeit. Microsoft sei Nate the Hate zufolge ein großer Unterstützer der zweiten Switch und will demzufolge sogar die aktuellen Portierungen wie Pentiment oder Grounded für die neue Konsole fit machen.

Den Behauptungen schloss sich nun mit Windows Centrals Jez Corden ein weiterer, stets gut informierter Branchenbeobachter an. Ihm zufolge seien die Worte des YouTubers „vermutlich wahr“ und Microsoft würde es nicht dabei belassen, weitere First-Party-Spiele in der Zukunft auf multiplen Plattformen anzubieten:

„…Ich habe gehört, dass zusätzlich zu den oben genannten Spielen auch Hellblade 2, Age of Mythology und möglicherweise Gears of War 1 Ultimate Edition in diesem Jahr für PlayStation 5 erscheinen sollen, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob das auch für die Nintendo Switch 2 gilt. Wenn ich raten müsste, würde ich davon ausgehen, dass dies wahrscheinlich der Fall ist.“ Jez Corden

Vor allem Halo und Gears of War gelten seit jeher als die vermutlich einflussreichsten und wichtigsten IPs auf Seiten von Microsofts Spielekonsole. Die Master Chief Collection erschien auf der Xbox ursprünglich im Jahre 2014 und beinhaltet sowohl Combot Evolved Anniversary als auch Halo 2, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo 4 und Halo: Reach. Ob sich das Ganze letzten Endes bewahrheitet bleib abzuwarten, womöglich folgen weitere Infos aber mit der vermuteten Nintendo Switch 2-Präsentation schon in dieser Woche.

Quellen: Windows Central