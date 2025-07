Nintendo Switch 2: Legendärer Klassiker kehrt überraschend zurück – mit modernem Feature

In der Spielebibliothek von Nintendo Switch Online könnt ihr so manchen Klassiker aus Game Boy- oder Super Nintendo-Zeiten finden, je nach Abo-Modell auch vom Nintendo 64 und auf der Nintendo Switch 2 sogar einige GameCube-Spiele.

Ein beliebter Titel aus den 90ern fehlte jedoch bisher in der illustren SNES-Sammlung zwischen A Link to the Past, Yoshi’s Island und Super Metroid – mit dem Erscheinen der Nintendo Switch 2 und einer feinen, wiedereingeführten Mechanik ist er aber plötzlich wieder da.

Nintendo Switch Online 2 holt Mario Paint zurück

Im Jahre 1992 erschien Mario Paint für den Super Nintendo – und in der überdimensionierten Verpackung wurde gleich mal eine Maus inklusive Pad mitgeliefert. Ohne diese war das kreative Game nämlich nicht spielbar. Mario Paint weckte die Künstler*innen in der entsprechenden Spielegeneration und erlaubte es ihnen nicht nur, Bilder zu malen, sondern auch kleine Animationen und Stempel zu erstellen oder mit verschiedenen Sounds Lieder zu komponieren. Auf der Nintendo Switch 2 ist das Spiel nun wieder aktueller denn je.

Seht hier ein Video zu Mario Paint im Nintendo Switch Online-Angebot:

Grund dafür ist die Maussteuerung, die dank der Joy-Cons der neuesten Nintendo-Konsole ein Revival feiern. Sie werden nicht nur ein essenzielles Element in Spielen wie Drag x Drive oder Metroid Prime 4: Beyond sein, sondern können auch für Mario Paint genutzt werden, das nun in Nintendo Switch Online verfügbar ist. Passend dazu ist der Soundtrack des Spiels in der Nintendo Music-App gelandet.

Aber auch Nutzer*innen der ersten Switch gehen nicht leer aus, denn wenn ihr eine Computermaus besitzt, die mit der Konsole kompatibel ist, dürft ihr euch ebenfalls ans Malen, Komponieren und Quatsch machen setzen. Auf der Nintendo Switch 2 könnt ihr den linken oder rechten Joy-Con nutzen, je nachdem, ob ihr Links- oder Rechtshänder*in seid.

Eurer Kreativität sind also kaum relevante Grenzen gesetzt und das Internet wird in den nächsten Tagen sicherlich wieder einen Schwall an Kunstwerken oder Liedern erfahren, die mit Mario Paint erstellt wurden. Bis Mitte August mit Drag x Drive das nächste Spiel für die Nintendo Switch 2 erscheint, für das die Maus unerlässlich ist.

