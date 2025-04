Nintendo Switch 2: Konsole und Zubehör – Das bekommt ihr für 470 Euro wirklich geboten

Nach der Direct vergangene Woche tappen wir bezüglich der Nintendo Switch 2 endlich nicht mehr im Dunkeln: Wir kennen den Release-Termin (05. Juni) und den Preis (469,99 Euro) der heiß ersehnten Konsole.

Diskussionen über den von Nintendo erhobenen Kostenpunkt gab es viele. Doch was bekommt ihr für fast 500 Euro eigentlich geboten? Wir haben uns mal den Lieferumfang der Nintendo Switch 2 angeschaut und verraten euch, was genau euch neben der Konsole selbst da eigentlich ins Haus flattert.

Nintendo Switch 2 Lieferumfang: Das steckt in den Bundles

Mindestens bis Herbst 2025 stehen euch zwei verschiedene Bundles zur Auswahl, wenn ihr die Nintendo Switch 2 kaufen wollt. Bis zu dem Zeitpunkt wird nämlich das Paket mit Mario Kart World als digitalem Download produziert, ab dann heißt es: Nur solange der Vorrat reicht und wer zuerst kommt, spielt zuerst. Aber schauen wir uns erstmal die Standardversion der Konsole an, die sich auch auf der offiziellen Website von Nintendo finden lässt.

Für 469,99 Euro bekommt ihr:

Nintendo Switch 2-Konsole

Joy-Con 2 (L) / (R)

2 x Joy-Con 2-Handgelenksschlaufe

Nintendo Switch 2-Docking-Station

Joy-Con 2-Halterung

Nintendo Switch 2-Netzteil

Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel

Dokument „Wichtige Informationen“

Neben der Konsole und dem Zubehör, das für den Aufbau am Fernseher und der Nutzung im Handheld-Modus nötig ist, bekommt ihr also auch die Halterung, um die beiden Joy-Cons zu einem Controller zusammenzustecken und am heimischen TV oder Monitor loszuzocken. Das sind die gleichen Inhalte, die auch schon bei der ersten Nintendo Switch dabei lagen – nur eben jetzt in Form der neueren Konsole.

Das zweite Bundle unterscheidet sich nur in einem einzigen Punkt: Hier bekommt ihr für 40 Euro mehr nämlich noch Mario Kart World als digitalen Download-Code dazu. Der Gesamtpreis beläuft sich daher auf 509,99 Euro für die oben erwähnten Inhalte und den neuen Ableger der rasanten Racing-Reihe, wenn auch eben nicht als physische Version. Die kostet separat übrigens satte 89,99 Euro, digital werden normalerweise 79,99 Euro fällig.

Nicht enthaltenes Zubehör findet ihr derweil hier:

Was ist demnach nicht dabei? Der Pro-Controller für die Nintendo Switch 2 natürlich, genau wie die Kamera, die beim neuen GameChat-Feature das Kommunizieren via Video möglich macht. Auch die Aufladehalterung, mit der ihr mit den neuen Joy-Cons spielen könnt, während sie gleichzeitig geladen werden, kostet extra. Ob sich der Preis überhaupt lohnt? Dazu hat Kollegin Arlene eine eindeutige Meinung.

Quelle: Nintendo