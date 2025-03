Nintendo Switch 2: Livestream und Uhrzeit – so schaut ihr bei der Präsentation zu

Endlich ist es soweit: In dieser Woche wird die Nintendo Switch 2 offiziell vorgestellt. Nachdem wir im Januar einen ersten kleinen Blick auf die neue Konsole werfen durften, folgt am kommenden Mittwoch der ganz große Knall.

Im Rahmen einer speziellen Nintendo Direct erfahren wir womöglich all die Infos, die wir so sehr begehren: technische Details, Releasetermin, Preis und Spiele. Damit ihr nichts verpasst, verraten wir euch in unserer Zusammenfassung, wo und wann ihr den Nintendo Switch 2-Livestream anschauen könnt.

Nintendo Switch 2: Wann findet der Livestream statt?

Falls ihr tatsächlich live zu sehen wollt, was die Nintendo Switch 2 zu bieten hat, müsst ihr euch Mittwoch, den 2. April 2025 im Kalender markieren. An diesem Tag findet nämlich die Präsentation des japanischen Unternehmens statt und wird, so die Vermutung, die wichtigsten Informationen abdecken.

Solltet ihr allerdings an diesem Mittwoch arbeiten und ans Büro gebunden seid, dürfte das Verfolgen etwas schwierig werden. Denn der Startschuss erfolgt um 15:00 Uhr unserer Zeit. Vielleicht könnt ihr ja eure Mittagspause etwas verschieben – oder alternativ den Livestream später nachholen.

Lesetipp: Welche Spiele sind für die Nintendo Switch 2 bereits angekündigt? Wir verraten es euch

Unklar ist, wie viel Zeit die Präsentation in Anspruch nimmt. Die meisten Direct-Shows sind etwa 30 bis 40 Minuten lang. Die Vorstellung der ersten Nintendo Switch hat hingegen circa eine Stunde in Anspruch genommen. Wahrscheinlich wird es beim Nachfolger ähnlich sein.

Wo wird die Präsentation übertragen?

Natürlich möchte Nintendo so viele Spieler*innen wie möglich mit der ersten Vorstellung der Nintendo Switch 2 erreichen. Dementsprechend überträgt das Unternehmen die Show auf fast allen offiziellen Kanälen, sofern diese eine Video- beziehungsweise Livestream-Funktion haben.

Im Detail könnt ihr also sowohl auf dem deutschen als auch amerikanischen Nintendo-Kanal auf YouTube einschalten. Als Alternative steht Twitch bereit, wo der Livestream ebenfalls am Mittwoch übertragen wird. Entsprechende Einbindungen gibt es übrigens ebenso auf der Nintendo-Seite selbst zu sehen.

Was gibt es zu sehen?

Bezüglich der genauen Inhalte der Präsentation schweigt Nintendo bislang eisern. Klar ist, dass sich alles nur um die Nintendo Switch 2 dreht, in welchem Umfang auch immer. Angesichts der geplanten Veröffentlichung in diesem Jahr erwarten wir allerdings, dass wir so gut wie alle wichtigen Details erhalten.

Das umfasst zum einen die technischen Spezifikationen als auch den Releasetermin und natürlich, ganz wichtig, den Preis der neuen Konsole. Immerhin sollen die Vorbestellungen bereits kurz nach der Präsentation starten, weshalb uns wohl eine echte Info-Welle erwartet.

Nicht zu vergessen sind natürlich die Spiele. Abseits eines kurzen Blicks auf ein neues Mario Kart, wissen wir noch gar nichts. Vielleicht bekommen wir endlich die Ankündigung eines neuen 3D-Marios? Bessere Versionen von Metroid Prime 4: Beyond und Pokémon Legenden: Z-A oder gar ein neues Animal Crossing? Möglich ist definitiv vieles.

Darüber hinaus ist sicherlich auch der eine oder andere Third-Party-Publisher vor Ort. Immerhin hat es in jüngster Zeit Gerüchte um Elden Ring auf der Nintendo Switch 2 gegeben. Egal, was am Ende alles angekündigt wird: Wir fassen für euch im Nachgang die komplette Direct zusammen.

Quelle: YouTube / Nintendo DE, Nintendo of America, Twitch / Nintendo, Nintendo