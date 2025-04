Nintendo Switch 2: Dieser Mario Kart-Konkurrent kostet einen Bruchteil – und erscheint direkt zum Launch

Die wohl heißeste Diskussion rund um die Nintendo Switch 2 läuft nicht um den Preis der Konsole selbst, sondern um den von Mario Kart World: Satte 90 Euro werden fällig, wenn ihr das Spiel physisch kauft. Die digitale Variante ist einen Zehner günstiger.

Ganz schön viel Geld – für einige zu viel. Mit einem anderen Fun-Racer, der noch dazu ebenfalls zum Launch der Switch 2 am 5. Juni erscheint, könnt ihr jedoch ebenfalls eine famose Zeit haben und noch dazu eine ganze Menge sparen. Verantwortlich für besagten Titel ist sogar ein deutsches Studio.

Nintendo Switch 2: Fast Fusion rast für nur 14,99 Euro zum Launch auf die Konsole

Gemeint ist Shin’en Multimedia, die sich in der Vergangenheit bereits mit anderen Fun-Racern wie Fast Racing Neo oder Fast RMX einen Namen gemacht haben. Für die Nintendo Switch 2 veröffentlicht das Münchner Studio nun Fast Fusion, von dessen Qualitäten ihr euch zumindest einen ersten Eindruck im unten zu findenden YouTube-Video verschaffen könnt.

Hier besagtes Video:

Zugegebenermaßen näher an der F-Zero-Reihe als an Mario Kart, stellt Fast Fusion trotzdem eine kostengünstige Alternative dar, wenn ihr mit ein paar Freund*innen auf der Nintendo Switch 2 spaßige Rennen fahren wollt, ohne dafür fast 80 beziehungsweise 90 Euro zu berappen – das Bundle mit digitalem Downloadcode von Mario Kart World, bei welchem ihr für das Spiel nur noch 40 Euro zahlt, einmal aufgrund limitierter Stückzahlen ausgeklammert.

Schon jetzt wirbt Fast Fusion im eShop damit, „das schnellste Antigrav-Rennspiel, das Sie vielleicht je erlebt haben“, zu sein. Euch sollen abwechslungsreiche Strecken erwarten, die ihr euch natürlich zum Teil auch schon im Trailer anschauen könnt. Und dann wäre da noch die namensgebende Fusion-Mechanik, die euch das Verschmelzen von verschiedenen Fahrzeugen erlaubt, um eure ganz eigenen Kreationen zu erschaffen.

Der Release ist, wie bereits erwähnt, für den 5. Juni geplant, also zeitgleich zum Release der Nintendo Switch 2. So müsst ihr nicht einmal darauf warten, die Piste unsicher zu machen, selbst wenn euch Mario Kart zu teuer sein sollte. An anderer Stelle verraten wir euch, welche Spiele noch so zum Launch der Nachfolgekonsole das Licht der Welt erblicken.

Quelle: YouTube /ShinenGames, Fast Fusion im Nintendo eShop