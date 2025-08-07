Großes Gewinnspiel zur Nintendo Switch 2: Wir verlosen Konsole + Mario Kart World

Zwei Monate jung ist die Nintendo Switch 2 erst und nach ihrem erfolgreichen Launch mit Mario Kart World, schlug unlängst das überaus hochgelobte Donkey Kong Bananza auf der Konsole auf.

Falls ihr selbst noch kein Exemplar ergattern konntet oder einfach noch nicht bereit wart, 470 Euro für den verbesserten Handheld-Hybriden hinzublättern, kommt jetzt eure Chance. Wir verlosen nämlich eine Nintendo Switch 2 samt Mario Kart World, der oder die glückliche Gewinner*in darf sich also bald ganz und gar dem brandneuen Fahrvergnügen hingeben. Und es gibt noch mehr…

Nintendo Switch 2 und Mario Kart World gewinnen: So nehmt ihr teil

Denn auch, wenn es sich bei der Nintendo Switch 2 und Mario Kart World natürlich um den Hauptpreis bei unserem Gewinnspiel handelt, kommen noch zwei weitere Teilnehmer*innen zum Zug. Wir verlosen nämlich außerdem zwei Exemplare des Fun Racers ohne Konsole: Damit spart ihr immerhin 90 Euro und habt gleich ein Spiel, um eure Nintendo Switch 2 einzuweihen, sobald ihr irgendwann zuschlagt.

Wie wir bereits in unserem Test zu Mario Kart World skizziert haben, begeistert der erste neue Ableger seit über zehn Jahren vor allem mit der chaotischen K.o.-Tour, bei der ihr mehrere Strecken direkt hintereinander absolvieren müsst und nach und nach die jeweils letzten vier Fahrer*innen ausscheiden. Auch das frische Fahrgefühl und vor allem die überaus große Auswahl an spielbaren Figuren konnte uns abholen.

Mach mit beim Mario Kart World Gewinnspiel Jetzt den Newsletter abonnieren und eine Nintendo Switch 2 + Mario Kart World gewinnen. Zusätzlich werden 2x Mario Kart World Games verlost. Auf welchen Charakter in Mario Kart World freut ihr euch am meisten?*



Ich nehme am Gewinnspiel teil und akzeptiere die Teilnahmebedingungen. Gleichzeitig melde ich mich zum Newsletter an und stimme der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Deshalb wollen wir von euch wissen: Auf welchen Charakter freut ihr euch in Mario Kart World am meisten? Seid ihr eher Fan der klassischen Ikonen wie Mario, Bowser oder Peach? Oder haben es euch die spannenden Newcomer angetan, wie Summser, der Pinguin oder Pokey? Um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen und mit etwas Glück eine Nintendo Switch 2 abzustauben, müsst ihr also nur Folgendes tun:

Meldet euch bis zum 21. August 2025 (23:59 Uhr) mit eurer E-Mail bei unserem Newsletter an und beantwortet uns die Frage, auf welchen Charakter ihr euch am meisten freut. Die drei Gewinner*innen losen wir am 22. August aus und benachrichtigen sie anschließend per E-Mail. Mitarbeiter*innen der FUNKE Mediengruppe und deren Angehörige dürfen ihr Glück nicht versuchen, die genauen Teilnahmebedingungen findet ihr hier.