Nintendo Switch 2: Mit dieser widerlichen Methode ziehen Betrüger jetzt Fans ab

Die Vorbestellungen für die Nintendo Switch 2 sind seit einigen Tagen in weiten Teilen der Welt live – oder zumindest waren sie das kurzzeitig, ehe die kommende Konsolengeneration auch schon wieder ausverkauft war. Dass davon auch zwielichtige Scammer profitieren würden, war allerdings eher weniger absehbar.

Nun aber warnt Nintendo selbst vor den Betrügern, die versuchen, sich an den Engpässen der Switch 2 zu bereichern und vorfreudige Interessenten um ihre persönlichen Daten zu bringen. Vor allem in Japan wird von der widerwärtigen Masche Gebrauch gemacht, doch auch allgemein sollte man die Augen besser offenhalten.

Switch 2: Nintendo warnt jetzt vor widerlicher Betrugsmasche

So kommt es nämlich, dass im Heimatland des Super Mario-Konzerns bereits vor dem offiziellen Release der Nintendo Switch 2 die Vorbestellungen nur so durch die Decke geschossen sind. Nintendos Lösung? Eine Art Verlosung für den Nachfolger des gefeierten Handheld-Hybriden, bei der die Teilnehmenden die Chance haben, in die Auswahl der zulässigen Vorbestellungen zu kommen.

Mit der Methode möchte Nintendo außerdem verhindern, dass Händlerinnen und Händler die Spielsysteme horten und zu überhöhten Preisen verkaufen, ebenso soll den Scalpern, die nur an der Wertsteigerung aufgrund der Engpässe interessiert sind, ein Riegel vorgeschoben werden. Doch skrupellose Scammer ziehen ihre ganz eigenen Vorteile aus der Situation, wie unter anderem Gamespot berichtet. Demnach erhielten einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Verlosung E-Mails, in denen man ihnen mitteilte, dass sie Erfolg bei der Verlosung gehabt hätten und nun in der Lage seien, eine Nintendo Switch 2 zu erstehen.

Man forderte sie auf, einem dubiosen Link zu folgen, der allerdings nicht in den offiziellen Nintendo Store führt. „Wir haben Phishing-E-Mails bestätigt, die als Ergebnisse des My Nintendo Store ‚Nintendo Switch 2‘-Gewinnspiels getarnt waren“, erklärt der Konzern in einem Statement auf Twitter und warnt: „Die heute verschickten Lotterieergebnisse enthalten aufgrund einer Änderung des Bearbeitungszeitraums keine URL für den Kaufvorgang. Wenn es eine URL für Reservierungen oder Käufe gibt, wurde sie nicht von unserem Unternehmen gesendet. Bitte seien Sie vorsichtig.“

Auch in anderen Teilen des Globus muss Nintendo alternative Wege beim Vorbestellungsprozess für die neue Konsole gehen. In den Vereinigten Staaten gibt es beispielsweise ein ähnliches System, welches allerdings ein wesentlich restriktiveres Anmeldeverfahren verfolgt. Nur Personen, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, können ihr Nintendo-Konto registrieren, um sich eine Chance auf die Vorbestellung der Switch 2 zu sichern. Anschließend werden dann im kommenden Monat Einladungen zum Kauf verschickt – natürlich nur an eine begrenzte Anzahl an Käuferinnen und Käufern.

