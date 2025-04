Nintendo Switch 2: Mit Donkey Kong und Kirby kehren Helden der ersten Stunde zurück

Während der offiziellen Enthüllung der Nintendo Switch 2 hat Nintendo ein neues Kirby-Multiplayer-Spiel und ein Donkey Kong-Abenteuer vorgestellt. Damit kehren zwei absolute Klassiker der Nintendo-Welt zurück.

Kirby Air Riders ist ein Fun Racer und knüpft an den Vorgänger für die GameCube aus dem Jahr 2003 an. Mit Donkey Kong Bananza erwartet euch ein krachender 3D-Plattformer – der erste seit Donkey Kong 64 aus dem Jahr 1999 –, der den vielleicht beliebtesten Affen der Videospielwelt in neuem Look zeigt.

Switch 2: Kirby Air Riders und Donkey Kong Bananza noch dieses Jahr

Für Fans von Donkey Kong gibt es also endlich Nachschub in neuem Gewand auf der Nintendo Switch 2, nachdem die letzten Spiele klassische 2D-Abenteuer waren. Diese werden allerdings auch in dem neuen Abenteuer zum Tragen kommen. Erscheinen soll Donkey Kong Bananza für die Nintendo Switch 2 am 17. Juli.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Donkey Kong Bananza ansehen:

In Kirby Air Riders misst sich der putzige Edelknödel mit seinen Freunden und Widersachern wie König Nickerchen und Meta Knight auf rasanten Rennstrecken. Ein ungewöhnlicher Ansatz der Spielereihe, die aber auch damals schon viele Fans gefunden hat. Nun erscheint noch 2025 der Nachfolger.

Seht hier den Trailer zu Kirby Air Riders:

Neben den beiden Nintendo-Helden und dem fast schon obligatorischen neuen Mario Kart dürfen sich Fans auf der Nintendo Switch 2 auch auf ein neues Zelda-Spin-off freuen. Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung erscheint im Winter.

