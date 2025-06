Nintendo Switch 2 mit einzigartiger Technik: „Anders als alles, was wir bisher gebaut haben“

Kurz vor dem Release der Nintendo Switch 2 werden noch einmal ein paar brandneue Einblicke zur kommenden Konsolengeneration an die Öffentlichkeit getragen. So auch jüngst, denn die japanische Spieleschmiede spendiert uns einen exklusiven Blick hinter die Kulissen.

In einem speziellen Creator’s Voice-Video auf YouTube stehen dieses Mal nicht etwa die neuen Spiele oder frischen Features des Nachfolgers des gefeierten Handheld-Hybriden im Fokus. Viel mehr dreht es sich um die verbaute Technik, die unter der Haube der Konsole steckt.

Nintendo Switch 2: Nvidia-Chef spricht über besondere Technik der neuen Generation

Allem voran wird der Custom-Prozessor, den Chip-Hersteller Nvidia in den Nintendo Switch 2-Geräten verbaut, genauestens unter die Lupe genommen. Eben jener trägt den Namen T239 und ist laut CEO Jensen Huang etwas ganz Besonderes. Doch zunächst folgt eine Lobeshymne auf die Switch 2 und Satoru Iwata, der „etwas erschaffen wollte, das niemand zuvor gesehen hat. Eine Konsole, die leistungsstark genug für große, cineastische Spiele ist, aber klein genug, um sie überall mitzunehmen“.

Hier das Creator’s Voice-Video in voller Länge:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„[Iwatas] Klarheit, sein Ziel – das inspiriert unsere Arbeit noch immer jeden Tag“, reflektiert Huang über Iwatas Tod vor der Markteinführung der Switch. Über 500 Ingenieure arbeiten an der Switch und mit der kommenden Konsole, so Huang, bestand die „neue Mission“, darin, „eine neue Konsole zu bauen, die die ursprüngliche Vision weiterführt.“ Das Team musste absolut alles in der Konsole neu erfinden, wobei Huang sogar glaubt, dass der neue Custom-Chip „anders ist als alles, was wir je zuvor gebaut haben“.

Passend dazu: Nintendo Switch 2: Die wichtigsten Fragen zum Release geklärt

Im weiteren Verlauf werden die vielen Durchbrüche des Chips angesprochen, den Huang sogar als ein „technisches Wunderwerk“ bezeichnet, ist er doch in der Lage, Raytracing, Hochleistungsgrafik sowie Abwärtskompatiblität bei minimalem Stromverbrauch „in der Handfläche“ unterzubringen.

Nur noch wenige Tage dauert es, dann können wir selbst endlich Hand anlegen – und Huangs Worte auf ihre Wahrheit überprüfen. Einen ersten Blick auf die Fähigkeiten der Nintendo Switch 2 durften wir bereits beim Anspiel-Event riskieren. Was wirklich in der Konsole steckt, verraten außerdem die endgültigen technischen Details der Switch 2.

Quellen: YouTube / Nintendo of America