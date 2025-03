Nintendo Switch 2: Mysteriöser neuer Knopf offiziell bestätigt

Als die Nintendo Switch 2 im Februar 2025 erstmals enthüllt wurde, zeigte das Bildmaterial einen rechteckigen Button am unteren Rand des rechten Joy-Cons, dem jegliche Markierung fehlte.

Rasant verbreiteten sich allerlei Leaks und Gerüchte um dessen geheime Identität. Die Vermutung, es handele sich um einen C-Knopf, zog besonders viel Aufmerksamkeit auf sich. Ein etwas versteckter Hinweis beweist jetzt, dass die Anhänger*innen der Theorie Recht behalten.

Nintendo Switch 2: Tatsächlich mit C-Button

Eigentlich hieß es, die Direct-Ausgabe vom 27. März würde keinerlei Informationen zur Nintendo Switch 2 enthalten. Indirekt ist dieser Fall allerdings doch eingetroffen. Das Unternehmen hat im Rahmen des Livestreams die neue App Nintendo Today! vorgestellt, welche es euch ermöglicht, neueste Entwicklungen der Marke in einer Art Kalender mitzuverfolgen. Das hierzu geteilte Bildmaterial zeigt auch die Nintendo Switch 2 in einer bereits bekannten Aufnahme, die jedoch um ein winziges, aber entscheidendes Detail ergänzt wurde, wie Eurogamer aufzeigt.

Ein kleines C prangt auf dem zusätzlichen neuen Knopf, welcher bisher nur mit blanker Oberfläche zu sehen war. Leider ist damit immer noch nicht bestätigt, welche Funktion die Taste denn nun eigentlich erfüllen soll. In Nintendos Historie kommt sie allerdings nicht zum ersten Mal vor. Im Falle der GameCube und der N64 lässt sich damit vorrangig die Kameraansicht steuern, was für die Switch 2 mit hierfür vorgesehenem Analogstick nicht notwendig wäre.

Lesetipp: Die App Nintendo Today! sollten sich Fans nicht entgehen lassen

Aber was macht der eigentlich?

Aber auch dieses Rätsel will die Community am liebsten noch vor dem Showcase der neuen Konsole knacken. Ideen reichen von einem Menü für Text- und Videochat über eine Streaming-Option oder eine neue Version des Miiverse namens Campus bis hin zur Aktivierung der vermuteten Bedienung der Joy-Cons im Maus-Format. Echte Fakten gibt es frühestens am 2. April, wenn die neue Hardware in einer ganz eigenen Direct-Folge genauer besprochen wird.

Auch wenn dieses Datum alles andere als weit entfernt ist, könnt ihr euch selbst in diesen letzten Tagen dank der vorigen Direct mit frischen Spiele-Releases und Ankündigungen kommender Titel von der Ungeduld in Bezug auf die Nintendo Switch 2 ablenken. Immerhin wissen wir beispielsweise endlich mehr über Metroid Prime 4: Beyond und durften ein bevorstehendes Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden erstmals in Augenschein nehmen.

Quelle: Eurogamer