Nintendo Switch 2: Nach großem Showcase ist noch nicht Schluss – Hier solltet ihr danach einschalten

Endlich lüften sich die letzten Geheimnisse um die Nintendo Switch 2. Nach der ersten Enthüllung der neuen Konsole war erstmal für einige Wochen Warten angesagt, was sich für ungeduldige Fans wie eine Ewigkeit anfühlte. Jetzt überschlagen sich die Ereignisse plötzlich.

Das große Showcase mit einer Stunde voller fallender Vorhänge steht mittlerweile ganz kurz bevor. Aber damit allein müsst ihr euch nicht zufriedengeben, denn noch mindestens zwei weitere Male will Nintendo danach tiefer greifende Einblicke liefern.

Nintendo Switch 2: Verpasst nicht die Treehouse-Streams

Am 2. April um 15 Uhr wird der wichtigste Livestream zur Nintendo Switch 2 abgehalten. Alle vorigen Leaks und Gerüchte über die Hardware müssen sich endlich der darin preisgegebenen Realität stellen. Beispielsweise erfahren wir endlich, was dieser von Rätseln umwobene C-Button eigentlich bewirkt. Aber nicht nur die Technik soll ein Bad im Rampenlicht nehmen, auch große Ankündigungen zu exklusiven Titeln werden erwartet.

Wer diese über erste Trailer und präsentierte Infofetzen hinaus näher kennenlernen möchte, sollte sich nach dem 2. April zusätzlich den 3. und 4. April 2025 im Kalender markieren. Jeweils um 16:00 finden an diesen Tagen nämlich sogenannte Treehouse-Streams statt, wie man auf der Plattform Twitter verrät. Typischerweise stellen Entwickler*innen und Mitarbeitende von Nintendo währenddessen neue Titel vor, in dem sie das Gameplay an der betreffenden Konsole demonstrieren.

Hands-On Gameplay zu neuen Spielen im Vordergrund

Eine der letzten Ausgaben von Nintendo Treehouse: Live gab es vor circa einem Jahr zu Super Mario Bros. Wonder. Vier Mitglieder des Nintendo-Teams hatten sich hierfür zusammengesetzt, um parallel zum gemeinsamen Spielen alle möglichen Inhalte genauer zu beleuchten und vorzuführen. Für die beiden nun anstehenden Treehouse-Events steht wahrscheinlich unter anderem das bereits angeteaserte Mario Kart 9 im Fokus.

Die anderen dort besprochenen Titel lernen wir wohl erstmals heute um 15 Uhr kennen. Größte Hoffnungen hegen Spieler*innen zum Beispiel in Bezug auf ein brandneues The Legend of Zelda, einen neuen Fire Emblem-Ableger oder ein weiteres Super Mario, das den Klempner nach Odyssey wieder in die dritte Dimension befördert.

Fans können sich in jedem Fall auf drei aufeinanderfolgende Tage freuen, in denen sie mit spannenden Einblicken zur neuen Konsolengeneration der Nintendo Switch 2 gefüttert werden. Und das, obwohl bereits am 26. März 2025 ein halbstündiger Livestream mit einigen großen Highlights wie einem neuen Tomodachi Life stattgefunden hat.

Quellen: Twitter / Nintendo of America, YouTube / Nintendo of America