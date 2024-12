Nintendo Switch 2: Nach Leaks – Enthüllung früher als gedacht? Damit rechnet jetzt ein Experte

Die Nintendo Switch 2 – oder welchen Namen der japanische Konzern dem Nachfolger des so erfolgreichen Handheld-Hybriden geben mag – lässt weiter auf sich warten. Doch nach zahllosen Leaks in der jüngeren Vergangenheit könnte sich das Blatt nun wenden.

So kommt es, dass die Spieleschmiede selbst wohl keine Lust mehr auf Spekulationen und das Rätselraten sehnsüchtiger Fans und Industrievertreter hat und deutlich früher als gedacht die Konsole aus dem Sack lässt. Davon geht ein Branchenbeobachter nun jedenfalls aus.

Nintendo Switch 2: Enthüllung womöglich bereits zu Beginn des Jahres

Zumindest eine grobe Vorstellung von einem Enthüllungszeitraum haben wir bereits seit einigen Wochen zur Hand, setzte Nintendo doch selbst die Deadline für die Switch 2-Ankündigung innerhalb des ersten Quartals – sprich bis zum 31. März 2025 – an. Doch vor allem in den letzten Wochen kursieren zahllose Leaks, die das Design des ersehnten Nachfolgers zeigen wollen – wie auch schon vor einigen Monaten immer mal wieder geschehen. Ihnen zufolge soll die Switch 2 in einem sportlicheren, etwas größer gehaltenen, aber dem Vorgänger dennoch ähnelnden Look daherkommen.

Doch nicht nur das: Diverse Peripheriehersteller öffnen bereits ihre Pforten und lassen Vorbestellungen für Schutzhüllen, Bildschirmfolien oder anderes Zubehör zu. Nun könnte Nintendo die Faxen dicke haben und schon bald selbst in Aktion treten, wie verschiedene Branchenbeobachter es bereits seit geraumer Zeit prophezeien wollen.

Einer von ihnen, Analyst Serkan Toto, CEO des japanischen Beratungsunternehmens Kantan Games, ist sich aufgrund der Gerüchtelawine und der sinkenden Verkäufe der ursprünglichen Konsole sogar sicher: Die Switch 2 kommt früher als gedacht.

„Nintendo wird im Januar nicht viel Zeit haben, sodass eine mögliche Ankündigung Anfang des Monats Sinn machen könnte“, erklärt Toto gegenüber Eurogamer. Und: „Man kann darauf wetten, dass Nintendo von all den Leaks weiß und nicht glücklich darüber ist, auch wenn sich einige davon als erfunden herausstellen werden“. „Es wird sogar so schlimm mit diesen Leaks, dass sie Nintendo dazu veranlassen könnten, Informationen früher als geplant zu veröffentlichen“, so heißt es weiter seitens des Experten.

Keine offizielle Bestätigung

Ob sich Totos Prognose, die auf gründlicher Überlegung und dem beschriebenen Dilemma, in dem der japanische Spielekonzern zu stecken scheint, fußt, letzten Endes bewahrheitet, bleibt natürlich ganz entspannt abzuwarten.

Derartige Informationen sind wie immer – egal aus welcher Quelle – mit Vorsicht zu genießen, ehe Nintendo nicht Nägel mit Köpfen macht. Wie es um das wohl wichtigste Feature der Nintendo Switch 2 steht, wissen wir immerhin schon jetzt.

Quellen: Eurogamer