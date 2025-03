Nintendo Switch 2 viel näher als gedacht? Heftiger Hinweis macht jetzt Hoffnung

In nur wenigen Wochen ist es endlich so weit und alle Augen richten sich auf die Direct-Präsentation, die sich rund um die Nintendo Switch 2 drehen soll. Bis zum Release der Konsole müssen sich Fans aber noch eine ganze Weile gedulden – oder etwas doch nicht?

Ein neuer und nicht gerade haltloser Hinweis befeuert nun wieder einmal die Spekulationen, dass der Veröffentlichungstermin für den heißersehnten Handheld-Hybriden näher liegt als wir womöglich glauben.

Nintendo Switch 2: Angeblich in Massen nach Nordamerika verschickt

Jüngsten Gerüchten zufolge, die dem Famiiboard-Mitglied LiC entspringen (via Nintendolife) und auch auf Reddit schon die Runde machen, sollen bereits hunderttausende Einheiten der Nintendo Switch 2 Richtung Nordamerika verschickt worden sein. Natürlich solltet ihr die Neuigkeiten mit dem nötigen Maß an Vorsicht genießen, doch wie es scheint, könnte der Launch der neuen Konsole wie bereits zuvor vermutet schon im Frühsommer erfolgen.

Dem Post zufolge sollen Versanddaten des vietnamesischen Herstellers HVBG – einem Unternehmen, das bei Nintendo in Auftrag steht – einsehbar gewesen sein. Den Dokumenten nach sind zwischen dem 17. und dem 22. Januar 2025 über 383.000 fertige Switch 2-Einheiten nach Nordamerika geliefert worden. Darüber hinaus sollen fast 42.000 Charging-Grips ebenfalls in dem Zeitfenster über den großen Teich gewandert sein.

Angeblich habe HVBG wesentlich mehr in der Hinterhand, denn LiC behauptet, es seien fast zwei Millionen Switch 2-Screens ebenfalls bereits im Umlauf. Schenkt man dem Glauben, so erscheint eine Markteinführung des Nachfolgers schon im Frühsommer 2025 durchaus vorstellbar. Dennoch dürften die genannten Mengenangaben bei Weitem nicht reichen, um den Markt vollends zu befriedigen.

Es bleibt also spannend, ob an den Gerüchten letzten Endes tatsächlich etwas dran ist oder es sich wie so oft nur um heiße Luft handelt. Um ganz sicher zu gehen, warten wir ohnehin besser das Direct-Event zur Nintendo Switch 2 am 2. April ab.

Quellen: Nintendolife, Reddit / Icy-ConcentrationC