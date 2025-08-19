Kommendes Pokémon-Spiel wohl kostenlos – aber eine Sache macht stutzig

Für Pokémon-Fans rund um die Welt ist ein aufregendes Wochenende zu Ende gegangen, fanden doch im kalifornischen Anaheim die Pokémon World Championships statt. Neben Wettbewerben in Karmesin und Purpur sowie dem Trading Card Game gab es auch Infos zu neuen Spielen für Nintendo Switch 2 und Co..

Dabei stand natürlich das im Oktober erscheinende Pokémon Legenden: Z-A im Fokus, aber auch ein weiteres Spiel, das eine wichtige Rolle bei den nächsten Championships spielen soll, wurde näher beleuchtet.

Pokémon Champions gratis, aber doch irgendwie nicht?

Dabei handelt es sich um das kürzlich angekündigte Pokémon Champions, das wie eine neue Version von Pokémon Stadium anmutet, und in 2026 auf der Nintendo Switch 2, aber auch auf deren Vorgänger und Mobilgeräten erscheinen soll. Trainer*innen können sich direkt in Kämpfen und auch Ranglisten-Matches duellieren, zudem soll es die Möglichkeiten zur Mega-Evolution geben.

Seht hier den Trailer aus dem vergangenen Monat:

Bei den nächsten Pokémon Championship, vom 28. bis 30. August 2026 in San Francisco, wird das neue Spiel bereits Teil des Programms sein – bis dahin haben Fans hoffentlich genug Zeit, sich auszuprobieren. Ein genaues Releasedatum gibt es aber auf jeden Fall noch nicht. Was laut der offiziellen Pressemitteilung der Pokémon-Company jedoch ins Auge fällt, ist eine besondere Formulierung.

So sei das Spiel auf allen Plattformen „free-to-start“ – mehr Infos zu einer kostenpflichtigen digitalen Version gäbe es zu einem späteren Zeitpunkt. Das lässt die Schlussfolgerung zu, dass Pokémon Champions zumindest in einem gewissen Umfang gratis, für bestimmte Erfahrungen jedoch die kostenpflichtige Version nötig ist. Dass es wohl keine Mikrotransaktionen gibt, lässt sich auf der Homepage herauslesen: Die Ingame-Währung Victory Points (VP) lässt sich nicht mit Echtgeld kaufen.

Vielleicht hat man nur einen limitierten Zugriff pro Tag oder die Teilnahme an Ranglistenkämpfer erfordert die Kaufversion. Die Zukunft wird es zeigen… Ein anderes Pokémon-Spiel, das den Fans zufolge eigentlich kostenlos sein sollte, sorgte kürzlich übrigens für einen ärgerlichen Aufschrei in der Community.

