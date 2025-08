In der vergangenen Woche hielt Nintendo eine Präsentation zu kommenden Spielen für die Nintendo Switch 2 und deren Vorgängerkonsole ab. Fans hätten gerne gesehen, dass es Infos zu First Party-Titeln gibt, aber bekamen leider nur eine Partner Direct.

Entsprechend groß war die Enttäuschung. Denn bis auf wenige Ausnahmen konnten die Spiele nur sehr wenige überzeugen. Da kommt die Ankündigung, dass es in dieser Woche noch eine weitere Präsentation gibt, eher mau an.

Nintendo Switch 2: Noch eine Nintendo Direct

Unter anderem auf dem offiziellen Twitter-Kanal von Nintendo of America verriet der Konzern, dass es eine Nintendo Direct für Indie Games geben wird. Während das für die einen wie ein Weckruf zur Verkündigung eines lang ersehnten Titels klingt, entlockt es anderen nicht einmal mehr die Hoffnung auf irgendetwas Spannendes. „Nur digitale Spiele und Game Key Cards, Leute“, verdeutlichte JBourdeau und wies damit auf einen der größten Kritikpunkte an der Nintendo Switch 2 hin, an denen sich Fans derzeit stören.

„Nun, es kann nur besser werden als letzte Woche“, schreibt beispielsweise Mark Lemon. „Nein, Mann“, liest sich da wie eine Antwort der Tweet von Jason, „nach der fürchterlichen Direct letzte Woche – keine Chance, dass ich mich da dazuschalte.“

Die unermüdlichen Hollow Knight-Fans wittern dagegen wieder einmal die Möglichkeit, dass der heiß erwartete Nachfolger Silksong endlich mit einem neuen Trailer und Releasedatum versehen wird. Immerhin wird das Metroidvania aus dem Hause Team Cherry auch auf der gamescom mit einer neuen Demo spielbar sein.

Lesetipp: Octopath Traveler 0 auf Nintendo Direct angekündigt

Folgt doch noch eine First Party-Direct?

Und der Ausblick auf eine mögliche „echte“ Nintendo Direct, mit neuen Ankündigungen zu First Party-Titeln wie Metroid Prime 4 lässt einige noch hoffen. „Erst die Partner Direct, dann die Indie… Nintendo baut da etwas auf“, glaubt RecticleRonan. „Sie sparen sich die für den September aus“, meint WanderingWott zu wissen. „Es ist immer eine Direct im September.“

Bleibt zu hoffen, dass auf der Indie Showcase zur Nintendo Switch 2 kein „echt dämliches“ Spiel gezeigt wird. Verfolgen könnt ihr sie am Donnerstag, 7. August, ab 15 Uhr auf den Nintendo-Kanälen.

Quellen: Twitter / @NintendoAmerica, @JBOURDEAU33, @Certinfy, @RecticleRonin, @hulkreborn, @WanderingWott