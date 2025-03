Nintendo Switch 2: Neue Hinweise zum WLAN – Darauf dürft ihr euch freuen

Sich aktuell über die Nintendo Switch 2 zu informieren ist ein bisschen so, wie einem Pfad aus Brotkrumen zu folgen. Hier und da erscheinen neue Informationsschnipsel, aber das große Ganze ist bisher noch nicht vollständig enträtselt.

Der Sammlung an Teilstücken kann nun ein erneut ein Fund hinzugefügt werden: Ins Licht der Öffentlichkeit gerückte Dokumente sprechen von einem modernen WLAN-Zugang der Konsole. Auch der Ladevorgang und NFC-Integrierung kamen darin zur Sprache.

Nintendo Switch 2 kommt mit Support für Wi-Fi 6

Die amerikanische Zulassungsbehörde für Kommunikationsgeräte (Federal Communications Commission) hat, wie es scheint, die Nintendo Switch 2 bereits auf ihre Verträglichkeit mit gesetzten Standards überprüft, wie The Verge berichtet. Daraus hervorgehende Ergebnisse liefern einige spannende Einblicke in die Technik der bevorstehenden Konsole. So ist dem Bericht beispielsweise zu entnehmen, dass Wi-Fi 6 als Verbindung zu drahtlosen Netzwerken unterstützt werden soll.

Im Gegensatz zu Wi-Fi 5, auf welches die bisherige Switch zurückgreift, bietet die neuere Generation unter anderem eine höhere Datenrate und bessere Energieeffizienz. Um diese Vorteile nutzen zu können, muss aber auch euer Router zu Wi-Fi 6 fähig sein.

Bis zu noch aktuelleren Ausführungen Wi-Fi 6E oder gar Wi-Fi 7 schafft es die Switch 2 leider nicht. Laut den Tests der Behörde kann sie außerdem nur mit 2,4GHz und 5GHz Netzwerken mithalten und nicht schnelleren 6GHz. Das reicht allerdings zumindest, um das Vorgängermodell zu übertreffen und euch damit effektiv stärkere WLAN-Konnektivität zu ermöglichen.

Switch 2 wieder mit Amiibos

Neben der Klärung des Internetzugangs der Nintendo Switch 2 beleuchtet die FCC ebenfalls deren Verwendung von NFC. Near Field Communication-Technologie kennen wir bereits von Nintendos früherer Hardware, etwa dem 3DS. Sie scannt sogenannte Amiibos, physische Sammelfiguren von Nintendo-Charakteren, und schaltet dadurch exklusive Funktionen in ausgewählter Software frei. Da die nächste Switch laut FCC über einen NFC-Chip verfügen soll, ist eigentlich sicher, dass Amiibos den Generationswechsel überleben.

Darüber hinaus bestätigen sich die zwei USB-C-Eingänge für Ladegeräte – eines oben, eines unten am Gerät. Ob die Nintendo Switch 2 allerdings schneller lädt, ist nicht ganz klar. Ein weiteres Mal soll ein 15V Adapter mitgeliefert werden, allerdings findet auch ein Modell mit 20V Erwähnung.

Dies könnte eventuell darauf hindeuten, dass bei Nutzung der Docking-Station mehr Strom benötigt und dadurch eine höhere Leistung erreicht wird. Glasklar ist wiederum, dass Nintendo plant, möglichst viele Einheiten ihrer kommenden Konsole zu verkaufen – und damit wohl Sony vorzeitig aus dem Rennen kicken will.

Quellen: The Verge