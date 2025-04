Nintendo Switch 2: Neue Präsentation zu Mario Kart World – so könnt ihr sie verfolgen

Bei allem Ärger um Nintendos Preispolitik – die Vorfreude auf die Nintendo Switch 2 dürfte bei vielen Videospielfans ungebrochen sein. Ob Mario Kart, Donkey Kong oder The Duskbloods – die einschlägigen Gazetten und Subreddits überbieten sich seit rund zwei Wochen mit Entdeckungen, Mutmaßungen, Wünschen.

Glücklicherweise hat Nintendo schon eine weitere Direct angekündigt, die sich spezifisch mit dem Switch 2-Launch-Titel Mario Kart World beschäftigt. Wann und wo ihr dieser Sause folgen könnt, sagen wir euch nachfolgend.

Nintendo Switch 2: Mario Kart World-Direct schon morgen

Mario Kart in einer Open World, mit K.O.-Rennen und dem wildesten Line-up, den ein Fun Racer sich vorstellen kann – bei den ersten Einblicken während der Nintendo Switch 2-Präsentation geizte das Vorzeige-Franchise des japanischen Spieleunternehmens nicht mit verrückten Details und atemberaubenden Momenten. Seitdem kocht die Gerüchteküche heiß, Fans nehmen jeden Frame von Trailer und Gameplay-Videos auseinander.

Sehen wir morgen neue Einblicke in Rennstrecken und Cups? Bekommen wir mehr Items, Fähigkeiten und Fahrzeuge vorgestellt? Gibt es endlich mehr Kuh-Content? Wer diese Fragen beantwortet sehen will, sollte sich spätestens um 15 Uhr am morgigen Donnerstag, 17. April, vor dem Bildschirm platzieren und bereit zum Staunen sein. Dann nämlich startet die Nintendo Direct zu Mario Kart World.

Lest auch: Die komplette Liste: Alle 50 Charaktere in Mario Kart World

Diese soll rund eine Viertelstunde dauern – was für einige sicher enttäuschend kurz klingt, aber dennoch genug Zeit bieten sollte, die neuen Features von Mario Kart World herauszustellen (erst recht, wenn man bedenkt, was wir vor zwei Wochen innerhalb von viereinhalb Minuten zu sehen bekommen haben). Verfolgen könnt ihr den deutschsprachigen Stream direkt auf der Webseite von Nintendo, auf dem Youtube-Kanal oder in der Nintendo Today!-App.

Dann werden wir sicher auch mehr darüber erfahren, was es mit den großen Fahrzeugen auf sich hat, die ihr auf der Strecke übernehmen könnt, oder ob die Steinköpfe aus Super Mario Land tatsächlich ein Revival feiern. Mario Kart World erscheint mit dem Release der Nintendo Switch 2 am 5. Juni.

Quelle: PM (Nintendo)