Nintendo Switch 2: Neuer Cyberpunk 2077-Release schon jetzt im Angebot – für kurze Zeit

Eine brandneue Version von Cyberpunk 2077 ist Anfang Juni gleichzeitig mit der Nintendo Switch 2 erschienen, als exklusiver Third-Party-Launch-Titel. An sich ist das Sci-Fi-Abenteuer mit etwa fünf Jahren auf dem Buckel zwar nicht mehr ganz taufrisch, durch die erstmalige Portierung auf ein Nintendo-Gerät fühlt es sich für Switch 2-Spieler*innen allerdings so an.

Umso überraschender, dass der Titel so kurz nach seiner Erstveröffentlichung auf der Konsole schon im Preis reduziert ist. Ein großer Sale hat nämlich seine Flügel über den Nintendo eShop ausgebreitet und dabei auch Cyberpunk 2077 mit in den Preissturz gerissen.

Cyberpunk 2077: Schon jetzt weniger zahlen für die Ultimate Edition auf Nintendo Switch 2

Wer Cyberpunk 2077 direkt am 5. Juni oder in den Wochen danach gekauft hat, mag sich nun vielleicht ärgern. Denn aktuell gibt es den Gaming-Blockbuster für eine geringere Summe als den Vollpreis zu haben. Wenn ihr mit Nintendo eShop vorbeischaut und die entsprechende Unterseite besucht, springen euch dort Kosten von 62,99 Euro entgegen. Das sind immerhin 10 Prozent weniger als die sonst verlangten 69,99 Euro. Noch bis zum 3. August könnt ihr von dem Angebot profitieren, bevor es sich wieder in Wohlgefallen auflöst.

Das sich das Action-Adventure-RPG von CD Projekt RED überhaupt auf einem Nintendo-Handheld niederlassen kann, ist der technischen Weiterentwicklung der Hardware-Reihe beim Sprung von Switch 1 auf Switch 2 zu verdanken. Diese ermöglicht solide Ergebnisse in diversen Performance-Checks. Hinzukommt, dass das Maus-Feature der Controller des neuesten Modells und deren unterstützte Bewegungseingabe weitere Möglichkeiten zur Steuerung hinzufügen.

Lesetipp: Unser Test zu Cyberpunk 2077: Ultimate Edition für Nintendo Switch 2

Erfreulich außerdem: In der verkauften Ultimate Edition ist das DLC Phantom Liberty bereits enthalten. Würdet ihr dieses und das Basisspiel zum Vergleich auf Steam kaufen wollen, käme ein regulärer Gesamtpreis von 89,98 Euro zustande. Ein Preisschild von 62,99 Euro, wie es der momentane Sale zaubert, kann sich also gleich in doppelter Ausführung als günstig beweisen.

Auch abgesehen von jeglichen Rabatten ist der Zeitpunkt übrigens optimal, um in das 2020 veröffentlichte CDPR-Werk einzusteigen. Denn ein beachtliches Update hat seinen Weg in die futuristische Welt gefunden. Welche Inhalte genau in Version 2.3 von Cyberpunk 2077 enthalten sind, lest ihr in unserer Übersicht.

Quellen: Nintendo eShop / Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, Steam / Cyberpunk 2077