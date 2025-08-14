Nintendo Switch 2: Neuer Exklusivtitel bewegt Fans zu einer Warnung – In diesem Fall solltet ihr nicht kaufen

Kurzer Blick auf die gültige Kalenderkachel und das zugehörige Datum: Der Countdown für den neusten Exklusivtitel auf der Nintendo Switch 2 hat ein Ende gefunden. Noch immer ist der Gesamtkatalog etwas mager, aber dafür diesmal nicht nur um ein Upgrade-Paket zu einem bestehenden Spiel, sondern einen komplett neu erdachten Release ergänzt worden.

Drag x Drive, das dynamische Sportspiel, welches sich besonders auf die Mausfunktion der Joy-Cons fokussiert, ist ab jetzt erhältlich. Noch bevor der Startschuss für den Verkauf gefallen ist, haben sich Fans über das Multiplayer-Feature ausgetauscht und über gewisse Unzulänglichkeiten aufgeklärt.

Drag X Drive auf Nintendo Switch 2: Das müsst ihr über den Multiplayer-Modus wissen

In der Zeit vor der Veröffentlichung von Drag x Drive für die Nintendo Switch 2 am 14. August, konnten Interessierte das Spiel bereits über eine vorab bereitgestellte Demo antesten. Hierbei ist ein Umstand aufgefallen, durch den Online-Multiplayer für manche Bedürfnisse der Spieler*innen als unzureichend eingestuft werden kann. Nämlich ist es nicht möglich, zusammen mit einem Freund oder einer Freundin garantiert derselben Lobby beizutreten.

Ihren Erfahrungsbericht mit diesem Ärgernis hat eine Person auf Reddit mit der Community geteilt, um damit diejenigen vor einem Kauf zu warnen, die auf eine entsprechende Funktion gehofft hatten. Unmöglich ist natürlich nicht, sich mit Bekannten über Online-Spiel zu verbinden, insofern beide eine aktive Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft abgeschlossen haben, versteht sich. Dafür stehen private Lobbys zur Verfügung. Eine gemeinsame Runde mit zufälligen Gegner*innen übers Internet zu starten, das gestaltet sich allerdings als problematisch.

Vielleicht in einer Lobby, mit Glück in einem Spiel, aber eher nicht in ein und demselben Team

Wer beispielsweise im Duo nach einer Lobby suchen will, findet keine Option, um währenddessen zusammenzubleiben und nach zwei freien Plätzen Ausschau zu halten. Um am Ende wirklich im selben Raum zu landen, muss eine*r von beiden sich dieser zufügen und der oder die andere kann nur hoffen, mit der Auswahlmöglichkeit, sich im Nachgang der Lobby eines Teampartner beziehungsweise einer Teampartnerin anzuschließen, etwas zu bewirken. Mit etwas Glück hilft ständiges Neuladen dabei, eine offene Stelle zu erwischen.

Solltet ihr es schaffen, euch in voller Aufstellung in einer Lobby wiederzufinden, heißt das aber nicht gleichzeitig, dass ihr auch in eine Spielrunde gesteckt werdet, da zwei 3v3-Matches simultan starten. Noch unwahrscheinlicher ist es, dass ihr im selben Team antretet wie eure Freund*innen. „Ich glaube nicht, dass es in einem anderen [Nintendo-]Spiel jemals so desaströs war“, fasst der oder die Poster*in des Berichts die Online-Multiplayer-Erfahrung in Drag x Drive für Paare und Gruppen zusammen.

Dazu sei gesagt: Er oder sie bewertet das rein spielerische Erlebnis sehr gut. Ähnliche Urteile über seine Qualität kann dann übrigens hoffentlich auch ein bevorstehendes Action-Adventure für Nintendo Switch 2 sammeln, welches erst vor Kurzem angekündigt wurde.

Quellen: Reddit r/NintendoSwitch