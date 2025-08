Nintendo Switch 2: Neuer Exklusivtitel gerät sofort in die Kritik – „Sieht so dämlich aus“

Die kürzlich abgehaltene Präsentation bezüglich neuer Releases für die Nintendo Switch 2 hat gleich in mehreren Belangen von sich reden gemacht. Zuerst über Leaks, die eine neue Folge der des sogenannten Direct-Formats im Juli heraufbeschworen. Als diese dann tatsächlich auftauchte, jedoch als Partner Showcase mit Third-Party-Titeln, war Enttäuschung die Stimmung der Stunde.

Noch mehr so, nachdem der Livestream dann vorbei war und viele Fans die Nennung eines für sich aufregenden Spiels vermissen mussten. Dafür ist bei ihnen eine Erwähnung wie es scheint besonders im Gedächtnis geblieben, jedoch aus anderen Gründen, als aus Vorfreude.

Nintendo Switch 2: Was ist Chillin‘ By the Campfire überhaupt für ein Spiel?

Gemeint ist Chillin‘ By the Campfire, ein Titel, der direkt nach seiner Enthüllung zur Veröffentlichung weitergereicht wurde und seit dem 31. Juli im Nintendo eShop für die Switch 2 bereitsteht. Dem Trailer lässt sich entnehmen, dass Spieler*innen sich hier vorrangig um ein Lagerfeuer kümmern, welches korrekt entzündet und anschließend brennend gehalten werden muss. Euer Hauptziel ist es dabei, die Bedingungen optimal zu halten, in dem ihr verschiedene Faktoren wie Wind und Wetter einkalkuliert und euch entsprechend anpasst. Am Ende soll eine lodernde Flamme der Stufe 10 entstehen.

Hier der Trailer zu Chillin‘ By the Fire:

Das Ganze findet in Egoperspektive statt und bedient sich an einfach gehaltener Low-Poly-Optik. Ergänzt wird das Gameplay von Feuerholz-Management durch Integration der Kamera für die Nintendo Switch 2, mit der sich mehrere Personen per Videoübertragung an einer Feuerstelle versammeln und über Game-Chat miteinander reden können, während euch verschiedene Gesprächsvorlagen geboten werden. Das funktioniert sowohl im Online-Modus als auch über lokalen Game-Share.

Viel Glut um nichts?

Die Aussicht auf diese Art von Erlebnis scheint für einige Zuschauer*innen der zugehörigen Direct-Ausgabe nicht gerade für freudige Erregung zu sorgen. Unter anderem auf Reddit hinterfragen sie den Reiz an einer minimalistischen Lagerfeuer-Simulation. „Bruh, was zur Hölle ist das Campfire-Spiel“ oder „Ich kann mir nicht vorstellen, für wen dieses Spiel sein soll„, lauten einige der dort hinterlassenen Kommentare.

Besonders der Einsatz der Kamera, welcher ominös schwebende Gesichter in die Runde zaubert, sorgt bei Spielenden für Kopfschütteln. „Ich bin vor Lachen gestorben, als sie das Kamera-Feature gezeigt haben, es sieht so dämlich aus„, äußert sich eine Person hierzu. Ob Chillin‘ By the Fire seine 14,99 Euro also wirklich wert ist? Das müsst ihr selbst abwägen. Genauso, wie ihr selbst die aktuelle Nintendo Direct nach für euch relevanten Titeln beurteilen solltet. Auch wenn die allgemeine Stimmung zu den dort behandelten Nintendo Switch-Games eher nach Enttäuschung schmeckt.

Quellen: Reddit r/Games r/NintendoSwitch2, YouTube / Nintendo of America