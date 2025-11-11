Nintendo Switch 2: Neuer Exklusivtitel mit großartigen Neuigkeiten – doch eine Sache nervt die Fans

Mit Pokémon Legenden: Z-A hat das neueste Abenteuer mit den putzigen Taschenmonstern erst vor wenigen Wochen das Licht der Welt erblickt. Doch Nintendo wird nicht müde, um euch noch mehr Content aus der Welt der Sammelmonsterchen zu kredenzen.

Auf einer der letzten Nintendo Direct-Präsentationen wurde schon ein Trailer zu Pokémon Pokopia gezeigt, das einen etwas anderen Ansatz verfolgt, als ihr bisher von der Reihe gewöhnt seid. Zusammen mit dem Gestaltwandler-Pokémon Ditto macht ihr euch auf eine spannende Entdeckungsreise. Nun ist das Releasedatum des Spiels bekanntgegeben geworden.

Pokémon Pokopia schon in weniger als vier Monaten bei euch

Auf der Seite im Nintendo eShop ist das aktualisierte Datum Stand jetzt (11. November, 15:30 Uhr) noch nicht angekommen; auf der offiziellen japanischen Homepage zu Pokémon Pokopia wird sie jedoch präsentiert. Schon am 5. März – also in weniger als vier Monaten – könnt ihr mit Ditto in das Slow Life-Sandbox-Game starten. Doch was soll das eigentlich genau sein?

Ditto aus der ersten Generation ist sicherlich eines der bekanntesten und kuriosesten aller Taschenmonster. Es kann sich in andere Pokémon verwandeln – nur sein gleichbleibend seltsamer Gesichtsausdruck verrät die fast perfekte Illusion. Diesen hat es auch, nachdem es sich in diesem Spiel in den Menschen Metamon transformiert hat. In dessen Gestalt sammelt ihr Holz, Steine und andere Materialien, um ein gemütliches Zuhause für euch und andere Pokémon zu bauen.

Lesetipp: Beta-Version von Pokémon Pokopia geleaked

Deren Fähigkeiten könnt ihr dank Dittos Mimikry-Kräfte ebenfalls erlernen. Freut euch auf viele der beliebtesten Taschenmonster aus der Pokémon-Historie und erlebt ein buntes und quietschvergnügtes Abenteuer. Wenngleich ihr damit leben müsst, dass Pokémon Pokopia lediglich als verhasste Game Key Card auf den Markt kommt. Nicht nur bei Fans auf Reddit seit jeher ein Dorn im Auge.

Am Donnerstag, 13. November, könnt ihr euch in einem neuen Trailer zu Pokémon Pokopia ein eigenes Bild von dem Abenteuer machen; dann lässt sich das Spiel für die Nintendo Switch 2 auch vorbestellen. Bis dahin könnt ihr ja noch ein bisschen Pokémon Legenden: Z-A zocken, das wir an anderer Stelle für euch getestet haben.

Quellen: pokemon.co.jp, Reddit / Chewbacca319