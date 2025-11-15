Nintendo Switch 2: Neuer Platz 1 – Action-Kracher stürmt kurz nach Release die Charts

„Tatütata, die deutschen Verkaufscharts für diese Woche sind da!“, möchte man rufen – weil: Am 13. November hat das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment wie noch jede Woche die aktuellen Verkaufszahlen aus dem Bereich Videospiele veröffentlicht. Ganz vorne mit dabei: die Vorgeschichte zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – genauer gesagt Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung räumt derzeit ab.
Das verwundert bei einer Erfolgsmarke wie Zelda einerseits nicht, andererseits hat das Action-Adventure, in dem ihr euch als Prinzessin Zelda hauend und stechend durchsetzt, durchaus seine Schwächen – die aber weniger ins Gewicht fallen. Widmen wir uns also jenen Spitzenreitern, welche momentan den (virtuellen) Verkaufstresen dominieren. Los geht’s!
Die Nintendo Switch 2 hat eine neue Nummer 1 – lang lebe die Prinzessin
Direkt vom Release am 6. November in die Bestplatzierung der deutschen Verkaufscharts – nicht nur auf der Nintendo Switch 2, sondern insgesamt sticht Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung als am besten verkauftes Spiel dieser Woche hervor. Wer unsere lesenswerte Review zu Age of Imprisonment – wie der Titel übrigens auf Englisch heißt – geschmökert hat, dürfte schwerlich verblüfft sein. Schließlich hat die Zelda-mäßige Klopperei aus guten Gründen eine 8,0-Testwertung eingefahren. Doch die neuesten Verkaufszahlen bieten noch mehr …
Zu den so anspielungsreich angerissenen Gründen, die Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung zu einem würdigen, plattformübergreifenden Bestplatzierten an der Kassentheke hierzulande machen: Unterschiedliche, für Abwechslung sorgende Kämpfer*innen; unzählige Nebenquest sowie immens unterhaltsame Flugschlachten sind nur drei der Dinge, womit euch dieses Zelda-Spiel gerade aller Wahrscheinlichkeit nach begeistert. Bleibt die Frage: Wo ist Pokémon-Legenden: Z-A abgeblieben, sozusagen der Klassenprimus der Vorwoche?
Vor knapp sieben Tagen noch an der Spitze der bestverkauften Spiele für Nintendo Switch 2 & 1, kreuchen und fleuchen die tollen Taschenmonster dieser Tage nicht gerade angeschlagen herum, müssen auf der Switch 2 und in Hinblick auf alle Plattformen dennoch die Siegerkrone eben an Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung abgeben. Immerhin auf der ersten Switch darf Pokémon-Legenden: Z-A die Goldmedaille behalten.
Wer die wöchentlich wiederkehrenden Verkaufszahlen scharf im Blick hat, wird diese Kalenderwoche zudem auf zwei weitere, alte Bekannte stoßen – schließlich haben sich Battlefield 6 auf Xbox Series, EA Sports FC 26 für PlayStation 5 & 4 auf dem Platz 1 regelrecht festgebissen. Genauso im Übrigen wie der Landwirtschafts-Simulator 25 auf dem PC unbeirrt ganz oben auf dem Siegertreppchen seine Runden dreht. Passend dazu: Wer jetzt den Einstieg mit Traktoren, Dreschmaschinen und anderem, landwirtschaftlichem Gerät sucht, legen wir unseren Erfahrungsbericht zum Landwirschafts-Simulator 25 für Einsteiger*innen ans Herz.
Quellen: GfK Entertainment, Twitter / @gfkentertain