Nintendo Switch 2: Neuer Release mit Star-Charakter überraschend angekündigt – „Halloween ist gerettet“

Halloween ist die Zeit, in der Geister in der Welt der Sterblichen wandeln. Aber wer räumt eigentlich wieder auf, wenn die sich nicht rechtzeitig wieder zurückziehen? Also wen würde man für einen solchen Job herbeirufen? Richtig, die Ghostbusters … aber wenn deren Leitung belegt ist, springt auch schon mal Klempner Luigi ein, wie er mit Luigi’s Mansion erstmals unter Beweis gestellt hat.

So auch diesmal, denn während die Geisterjägertruppe damit beschäftigt ist, für Halloween-Kostüme Modell zu stehen, schnappt sich der Bruder des Nintendo Maskottchens Mario seinen treuen Schreckweg 08/16 und purzelt geradewegs vom GameCube rüber zur Nintendo Switch 2.

Luigi’s Mansion wird Teil von Nintendo Switch Online

Die Portierung bringt aber kein weiteres Remake oder Remaster hervor, das ihr regulär kaufen könnt, sondern fügt sich dem Nintendo Switch Online plus Erweiterungspaket-Abo in der Sektion des Klassik-Katalogs hinzu. Genauer dem Teil, der die GameCube-Spiele abdeckt und nur Besitzer*innen der Nintendo Switch 2 vorbehalten ist. Könnt ihr eine entsprechende Mitgliedschaft und das Gerät vorweisen, wird euch das Spiel Luigi’s Mansion ohne weitere Kosten angeboten. Wer bisher nur die Nintendo 3DS-Version kennt, darf hier die originalen Ursprünge der Gruselvilla-Begehung in aufgearbeiteter Form erleben.

Auch wenn die Ankündigung des Neuzugangs im Abo ohne große Vorwarnung über Fans hereingeplatzt ist, war bereits im Vorhinein klar, dass es irgendwann dazu kommen würde. Immerhin war das Spiel Teil des ersten Trailers zum neuen GameCube-Bereich beim Abo-Service und ein Werbeheftchen hat das Bild des Covers an entsprechender Stelle abgedruckt. Dass der Release eines spukhaften Nintendo-Originals außerdem genau vor Halloween erfolgt, ist nicht gerade eine unerwartete Entscheidung.

Um genau zu sein soll die Veröffentlichung am 30. Oktober stattfinden, mit einem Tag Abstand zum Fest der Gespenster. So auch nachzuschauen in einem Video auf YouTube, in dem der neue Klassik-Titel bekanntgegeben wird. In den Kommentaren unter diesem Jubeln Fans besonders über die Aussicht, bald alle drei Spiele der Reihe auf einem System zocken zu können. Perfekt also für einen Marathon im Spuktober, nur das dieser leider nicht mit dem ersten Teil begonnen werden kann. Es sei denn euch reichen zwei Tage an Zeit.

So oder so: „Halloween ist gerettet„, wie eine Person unter dem Video verkündet. Und wer oder was rettet uns zukünftige Feste? Möglicherweise ja ein neues Feature der Nintendo Switch 2, wenn die Gerüchte stimmen.

