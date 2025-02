Nintendo Switch 2: Hüpft Mario bald in New York? Angebliche Infos zum neuen Spiel aufgetaucht

Dass auf der Nintendo Switch 2 der bekannteste Klempner der Welt erneut von Röhre zu Röhre hüpft, dürfte so sicher sein wie, dass Miyamoto nachts von Pikmin träumt. Kein Wunder also, dass mittlerweile die Gerüchteküche rund um einen neuen 3D-Ableger von Super Mario langsam zu köcheln beginnt.

Immerhin warten Fans des modisch vielleicht wenig adretten Schnauzbartträgers schon bald acht Jahre auf einen Nachfolger zu Super Mario Odyssey. Mit der Nintendo Switch 2 könnte aber endlich das Warten ein Ende haben: Aktuellen Gerüchten zufolge soll schon bald ein neues Super Mario-Spiel angekündigt werden.

Super Mario für Nintendo Switch 2: Erste Infos aufgetaucht

Als am 16. Januar die Nintendo Switch 2 erstmals angekündigt wurde, konnten wir nur einen kurzen Blick auf ein neues Mario Kart erhaschen. Ein komplett frisches Solo-Abenteuer der beliebten Gaming-Ikone mit der roten Mütze bleibt uns bislang aber verwehrt. Eventuell ändert sich das ja schon am 2. April, wenn die große Ausgabe der Nintendo Direct startet.

Bis dahin brodelt die Gerüchteküche, dieses Mal ausgehend von der unter Fans beliebten Seite Mr. Nintendad. Diese möchte in Erfahrung gebracht haben, dass das neue Super Mario-Spiel unter anderem Level beinhaltet, die auf dem 2023 veröffentlichten Animationsfilm basieren. So könnte es etwa Inhalte geben, die direkt in Brooklyn, New York spielen, dort wo Mario und Luigi innerhalb des Films wohnen.

Lesetipp: Super Mario Odyssey hat bald acht Jahre auf dem Buckel, wusste aber seinerzeit im Test richtig zu überzeugen

Unklar ist allerdings, woher die Betreiber von Mr. Nintendad diese Infos haben. Im Gegensatz zu bekannten Reportern wie Tom Henderson, Jason Schreier oder Jeff Grubb verfügt der Account noch nicht über die hohe Reputation. Betrachtet das Gerücht daher mit mehr als nur einer gesunden Portion Skepsis.

Offizielle Informationen folgen bald

Ob Mr. Nintendad Recht behält, dürfte sich schon in absehbarer Zeit herausstellen: Am 2. April veranstaltet Nintendo eine spezielle Ausgabe seiner Direct-Show rund um die Nintendo Switch 2. Dort erfahren wir dann wohl erstmals den Releasetermin und Preis der neuen Konsole.

Ein Augenmerk wird jedoch auch auf den kommenden Spielen liegen, zu denen nicht nur das neue Mario Kart mit seinen zahlreichen Fahrer*innen zählt. Details gibt es jedoch seitens Nintendo bislang nicht – der japanische Konzern hält bezüglich der Nintendo Switch 2 erst einmal wieder dicht.

Quelle: Instagram / mr. nintendad