Nintendo Switch 2: Neues Material zu heiß erwartetem Spiel aufgetaucht – „sieht aus wie alles, was ich will“

Der November steht bei Nintendo im Zeichen von Zelda und Kirby – für den darauffolgenden Monat sind die Spotlights auf ein Spiel gerichtet, das die Fans schon seit acht Jahren herbeisehnen. Metroid Prime 4: Beyond feiert dort endlich seinen Release.

Seit der letzten Nintendo Direct, bei dem der große Release-Date-Trailer gezeigt wurde, können sich Fans definitiv auf den Dezember freuen. Jetzt gibt es überraschend neue Bewegtbilder, die allerdings nicht ganz freiwillig das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben.

Metroid Prime 4 auf der Switch 2: Werbespots für das Weihnachtsgeschäft

13 Jahre ist der letzte Hauptteil von Metroid Prime schon alt – dessen Nachfolger wurde einst 2017 auf der E3 (wer erinnert sich noch?) angekündigt. Doch es musste erst eine komplette Konsolengeneration ins Land gehen, bis das Spiel endlich kommt. Immerhin: Metroid Prime 4 wird sowohl für die ursprüngliche Nintendo Switch erscheinen als auch für ihren Nachfolger. Auf diesen dann mit einer stattlichen Framerate bis zu 120 FPS sowie unterstützt von der Mausfunktion der Joy-Cons.

Hier seht ihr einen der offiziellen Werbespots:

In zwei kurzen Werbeclips für die Nintendo Switch 2, die zur Weihnachtszeit (respektive zum Weihnachtsgeschäft) ausgestrahlt werden sollen, wird unter anderem neues Gameplay zu Metroid Prime 4 gezeigt. Allerdings sind die Videos auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo of America noch ungelistet – sollten eigentlich also noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Irgendjemand hat da wohl also wieder ein Leck geschlagen.

Unter anderem sind durch dieses die Inhalte zu Reddit geflossen, wo Metroid-Fans schon jeden Frame des spärlichen Gameplays auseinandernehmen. „Das sieht wie alles aus, was ich von dem Spiel erwarte“, freut sich uncleslime69. „Nur noch sechs Wochen!“ Besonders die beiden zuvor ungezeigten Bosse, von denen wir kurze Einblicke bekommen, sind Gegenstand der Diskussionen: Zum einen der dodekaedrische Xelios, zum anderen das Pflanzenmonster Carvex, das einige an den Boss Flaahgra aus dem ersten Metroid Prime erinnert.

Nicht zuletzt hoffen viele Fans, dass Nintendo eine große Marketing-Kampagne für das neue Abenteuer von Kult-Kopfgeldjägerin Samus Aran auffährt, die der langen Wartezeit gerecht wird. Erscheinen wird der Shooter am 4. Dezember. Was viele noch an Metroid Prime 4 stört, könnt ihr hier erfahren.

