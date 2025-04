Nintendo Switch 2: Neues Zelda erscheint im Winter – Erster Trailer zu Hyrule Warriors-Nachfolger

Während der offiziellen Enthüllung der Nintendo Switch 2 wurde ein neues Spiel aus der Zelda-Reihe vorgestellt. Der Titel trägt den Namen Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung und wird ab Winter verfügbar sein.

Der Ankündigungstrailer gewährt einen spannenden ersten Einblick in das Spiel. Ihr spielt – wie schon zuvor in Echoes of Wisdom – die titelgebende Prinzessin Zelda, wie es auch schon in früheren Hyrule Warriors-Spielen möglich war.

Nintendo Switch 2: Neues Zelda kommt im Winter

Für Fans von The Legend of Zelda gibt es also erneut Nachschub auf der Nintendo Switch 2 – neben Upgrade-Versionen der Switch-Teile Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Optisch knüpft Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung an diese an, während das Setting wieder einen sehr düsteren Touch bekommt.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung ansehen:

Ihr erlebt die Vorgeschichte zu Tears of the Kingdom, während der sich Zelda bei den Sonau um König Rauru befindet. In dessen Rolle könnt ihr während des Hack-and-Slay-Spin-offs zur Zelda-Reihe übrigens unter anderem ebenfalls schlüpfen. Ihr seid also erstmals Teil des Versiegelungskrieg, von dem ihr in den Switch-Ablegern der Zelda-Spiele bisher nur gehört habt.

Als Releasezeitraum für den neuen Zelda-Titel ist der kommende Winter angegeben. Auf der offiziellen Nintendo Switch 2-Präsentation wurden zahlreiche neue Games aus der japanischen Spieleschmiede vorgestellt, teilweise exklusiv für die neue Konsole. Allen voran ist hier Mario Kart World zu nennen, das mit Release der Switch 2 erscheint.

