Nintendo Switch 2: Neues Zelda-Spiel könnte früher kommen als gedacht – neuer Hinweis aufgetaucht

Bislang hat es sich noch kein The Legend of Zelda-Spiel auf der Nintendo Switch 2 gemütlich gemacht. Zumindest keines, dass nicht ursprünglich auf der Vorgängerkonsole erschienen ist.

Mit Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung soll sich das noch diesen Winter ändern. Ein konkretes Release-Datum gibt es noch nicht, die bisherige Angabe bedeutet, neues aus Hyrule erwartet uns irgendwann zwischen Dezember 2025 und Februar 2026. Nun ist allerdings ein Hinweis aufgetaucht, der naheliegt, dass wir nicht ganz so lange warten müssen.

Nintendo Switch 2: Alterseinstufung zu Hyrule Warriors 3 aufgetaucht

Twitter-Nutzer und Journalist Necro Felipe hat nämlich die frisch veröffentlichte Alterseinstufung von Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung in Brasilien geteilt. Demzufolge soll der Nintendo Switch 2-exklusive Titel für Spieler*innen ab zwölf Jahren freigegeben werden – wenig verwunderlich, erhielt der Vorgänger Zeit der Verheerung doch die gleiche Einschätzung.

Hier seht ihr den Post:

Eine offizielle Einstufung vonseiten der hiesigen USK steht noch aus, dürfte aber ähnlich ausfallen. Und was bedeutet das für euch? Nun: Eine Altersfreigabe erfolgt in der Regel nicht zu weit von der Veröffentlichung entfernt, denn die dafür verantwortlichen Organisationen erhalten Spiele nicht unbedingt Ewigkeiten im Voraus. Der Release von Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung könnte also näher sein als aufgrund bisheriger Informationen erwartet.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Nintendo ein Spiel früher herausbringt als ursprünglich angekündigt: Xenoblade Chronicles 3 hatte einst im September 2022 erscheinen sollen, wurde dann aber überraschend auf den 29. Juli vorverlegt. Vielleicht ist das Team vom dritten Hyrule Warriors-Ableger ja deutlich schneller fertig geworden als ursprünglich geplant? Das ist derzeit natürlich noch reine Spekulation, aber Besitzer*innen der Nintendo Switch 2 dürfen ja hoffen.

Worum geht es im neuen Zelda-Spiel?

Solltet ihr die früheren Teile der Reihe gespielt haben, wisst ihr bereits: Auch das kommende Hyrule Warriors wird kein klassisches Zelda-Spiel. Stattdessen nehmt ihr an Massenschlachten teil und pflügt gerne mal mit einem Angriff dutzende Gegner vom Bildschirm. Viel verraten hat Nintendo noch nicht, neben Zelda werden aber offenbar auch die Recken sowie König Rauru spielbar sein.

Wie schon bei Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung, wird auch Chronik der Versiegelung ein Prequel werden und spielt (kleiner Spoiler) während der Zeit, die Prinzessin Zelda nach der Introsequenz von Tears of the Kingdom erlebt – also in der Vergangenheit. Wollt ihr wissen, wie uns einst der Vorgänger vom neuen Hyrule Warriors gefallen hat, werdet ihr im entsprechenden Test fündig. Das läuft trotz neuer Hardware nur minimal besser auf der Nintendo Switch 2.

