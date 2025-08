Nintendo Switch 2: Neues Zelda-Spiel zeigt sich im Trailer – enthüllt überraschende Verbindung

Auf der gestrigen Nintendo Direct wurden wieder einige kommende Spiele für die Nintendo Switch 2 und deren Vorgänger angekündigt. Allerdings handelte es sich um einen Partner-Showcase – es gab also keine Spiele von Nintendo selbst. Ein Umstand, der Fans im Vorfeld und auch danach vielerorts enttäuschte.

Ein Stück Nintendo-Franchise gab es aber doch, denn immerhin bekamen wir einen neuen Trailer zu Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung zu sehen. In diesem haben Fans einige interessante Details ausgemacht.

Nintendo Switch 2: Chronik der Versiegelung fügt sich in Zelda-Kanon ein

Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung ist der dritte Teil des Spin-offs zur The Legend of Zelda-Reihe und soll im Winter für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Entwickelt wird das Hack’n’Slash-Adventure von Koei Tecmo – daher auch die thematische Ansiedlung im Partner-Showcase. Spielerisch unterscheiden sich die Hyrule Warrior-Ableger – die ersten beiden Teile erschienen 2014 und 2020 – von typischen The Legend of Zelda-Erfahrungen sehr; im Hinblick auf die Story könnte jedoch der neue Teil durchaus Relevanz versprechen.

Seht hier den neuen Trailer zu Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung:

Angesiedelt ist das Spiel vor The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Kenner*innen des Action-Adventures von 2023 wissen natürlich, dass die titelgebende Prinzessin dort in die Vergangenheit geraten ist und den mystischen Rauru getroffen hat. Auf ihre Erlebnisse konzentriert sich Chronik der Versiegelung und ist wohl auch Hauptgrund dafür, dass ein gewisser Link bisher in den Trailern noch nicht aufgetaucht ist.

Fans freuen sich in den Kommentaren unter dem Video über mehrere Details. Zum einen wird erwähnt, dass sich die Story des Spiels in den Kanon der Zelda-Reihe einfügen soll – das war beim Vorgänger Zeit der Verheerung noch nicht der Fall gewesen. Auch der erste Blick auf die Weise vom Volk der Gerudo ist den Fans nicht entgangen. Die meiste Aufmerksamkeit bekommt jedoch die Szene am Ende des Trailers.

Hyrule Warriors mit Verbindung zu Skyward Sword?

Hier wird ein Konstrukt mit blauem Licht durchzogen und zusammengesetzt, dabei ist leise das Thema von Phai, dem Geist des Master-Schwerts aus The Legend of Zelda: Skyward Sword zu hören. Wird es zu diesem Spiel eine Verbindung geben? „Es könnte Link als eine Art Sonau-Konstrukt sein“, meint FieryRed_BE. „Es gleicht fast der Cutscene, in der Link in der Kammer der Wiederauferstehung erwacht.“ Auch Pupsuli ist der Meinung, dass das Sinn ergeben könnte: „Wenn Phai einen Konstrukt-Link kontrollieren würde, wäre das ein genialer Schachzug, da das Master-Schwert in diese Zeit gereist ist.“

Der rund eineinhalbminütige Trailer regt also schon einmal zu einigen Spekulationen an. Auch über den Releasezeitraum: Bisher ist lediglich bekannt, dass das neue Hyrule Warriors im Winter für die Nintendo Switch 2 erscheinen soll – immerhin zumindest früher als der Zelda-Film.

