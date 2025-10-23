Nintendo Switch 2: Cyberpunk 2077 um fast die Hälfte reduziert – nur für kurze Zeit

Vor fünf Jahren startete Cyberpunk 2077 denkbar ungünstig, legte aber eine spektakuläre Aufholjagd hin und ist heute eines der populärsten Games seiner Generation. Erst kürzlich machte das Action-RPG der Witcher-Macher wieder von sich reden, als es für die Nintendo Switch 2 erschienen ist.

Hier legte es nämlich eine verblüffend gute Performance hin und stellte unter Beweis, welche Power in der neuen Hybrid-Konsole steckt. Nur wenige Monate nach Release könnt ihr euch diesen Port jetzt für einen starken Rabatt sichern.

Cyberpunk 2077 auf der Switch 2 jetzt kurzzeitig 42 Prozent günstiger

Im offiziellen Nintendo eShop bekommt ihr jetzt nämlich die Ultimate Edition von Cyberpunk 2077 für 39,99 Euro. Das entspricht einem 42-prozentigen Rabatt gegenüber des ursprünglichen Preises von 69,99 Euro. Ein Angebot, das man – zumal direkt aus dem Nintendo Store – nicht häufig sieht. Fans des dystopischen Action-RPGs, die dieses erstmals auch unterwegs (oder grundsätzlich zum ersten Mal) erleben wollen, sollten also zugreifen.

Mit der Ultimate Edition habt ihr nicht nur die Gelegenheit, V’s schicksalshaftes Abenteuer im Moloch von Night City zu erleben, sondern habt gleichzeitig auch Zugriff auf den 2023 erschienenen DLC Phantom Liberty, der euch unter anderem Zugang zu einem komplett neuen Teil der Stadt gewährt.

Lesetipp: Wie gut Cyberpunk 2077 wirklich auf der Switch abschneidet, könnt ihr in unserem Test lesen

Die Nintendo Switch 2 ermöglicht es euch dabei erstmals, dank der Joy-Cons das Spiel mit einer Bewegungssteuerung zu spielen. Auch die neuen Maus-Funktionen der Controller werden vom Spiel unterstützt – was euch besonders in den Shooter- und Combat-Passagen zum Vorteil gereichen kann.

Wenn ihr euch nun für dieses verlockende Angebot interessiert, dürft ihr euch nicht ewig Zeit lassen. Der Schnapper von 39,99 Euro ist nur bis zum 2. November verfügbar. Ebenfalls einen guten Deal könnt ihr euch bei diesem Nintendo Switch 2-Spiel aus diesem Jahr sichern.

Quelle: Nintendo eShop