Nintendo Switch 2: Nutzer empört über dreiste Masche im eShop – „so kauft niemand dein Spiel“

Wenn ihr regelmäßig den eShop benutzt, ist es euch sicher auch schon aufgefallen: Manche Spiele erscheinen immer wieder neu in irrwitzigen Bundles oder Editionen – ein Problem, dass auf der Nintendo Switch 2 auch besteht.

Nicht nur, dass man bei den vielen Versionen leicht den Überblick verliert. Titel, die von dieser nervigen Masche Gebrauch machen, werden auch noch dauernd bei den Neuerscheinungen nach oben gespült. Genau das ist natürlich auch die Taktik der Entwickler, aber mit einem Spiel hat man es jetzt eindeutig zu weit getrieben.

Nintendo Switch 2: Dieses Spiel gibt es 19-mal im eShop

Der aktuelle Täter hört auf den Namen Cynthia: Hidden in the Moonshadow und ist gleich 19-mal im eShop der Nintendo Switch 2 zu finden. Als Sweet, Elite, Special oder Xmas Edition, Silver, Anniversary oder Epic Edition – um nur eine Auswahl der grotesk großen Zahl an verschiedenen Varianten zu nennen. Darauf aufmerksam gemacht hat Reddit-Nutzer*in brigthebrain und schreibt: „Ich glaube, wir beschweren uns nicht genug.“ In den Kommentaren pflichten ihm oder ihr zahlreiche Spieler*innen bei. So auch Ceutical_Citizen:

„Ich hasse, dass Nintendo nichts gegen diese dreckige Store-/Algorithmus-Optimierung tut. Es ist schlecht für ernsthafte Entwickler und Publisher genau wie für Konsumenten. Steam hat so gut wie keine Kuration, ich verstehe also, dass das immer ein Problem sein wird. Aber wenn man eine (Nintendo) Konsole kauft, sollte man einen gewissen Grad an Kuration der Inhalte erwarten, damit man sich nicht mit so einem Scheiß herumschlagen muss.“

Hier der ursprüngliche Post:

Vor allem aber laufen Titel, die sich dieser Methode bedienen, Gefahr, Spieler*innen eher zu verschrecken, wie die Kommentare von AcanthaceaeCrazy1894 („ein schneller Weg, um sicherzugehen, dass niemand dein Spiel kauft“) und HE3AKOHHO („ich hasse dieses Spiel jetzt schon“) zeigen.

Diese Games nutzen eine ähnliche Taktik

Cynthia: Hidden in the Moonshadow ist nicht das einzige Game, dass sich dieser miesen Masche im Nintendo Switch 2 eShop bedient, aber es dürfte das Dreisteste sein. An 19 unterschiedliche Versionen kommen jedenfalls nicht einmal andere auffällige Spiele wie Komm mit raus, Entdeckermaus (acht Editionen + sechs auf Englisch) oder League of Enthusiastic Losers (acht Editionen, zwei Artbooks und ein Soundtrack) heran.

Ähnlich zugemüllt ist der eShop der Nintendo Switch 2 (genau wie der der Vorgängerkonsole) mit Hentai Puzzle-Games, bei denen mit etwas Glück immerhin der Name des Spiels und die KI-generierten Damen, die ihr mit Puzzleteilen zusammensetzt, unterschiedlich sind. Geschmackvoller ist das aber auch nicht. Solltet ihr noch keine Nintendo Switch 2 besitzen, wollt aber eine gebraucht kaufen, nehmt euch unbedingt vor dieser dreisten Betrugsmethode in Acht!

