Nintendo Switch 2: Ohne Zubehör könnt ihr dieses Spiel nicht beenden

Mit der Nintendo Switch 2 und dem Launchtitel Mario Kart World dürften die Glücklichen, die sich die Konsole bereits unter den Nagel gerissen haben, schon einmal eine Weile beschäftigt sein. Wer ansonsten noch Zerstreuung braucht, legt einfach noch einen Zehner drauf und genießt die Nintendo Switch 2 Welcome Tour.

Diese Tech Demo / Minispielsammlung ist ebenfalls seit gestern erhältlich und bringt euch Details und Neuerungen der Konsole spielerisch näher. Wer allerdings darauf aus ist, dort jede Aufgabe abzuschließen und das Spiel somit zu 100 Prozent zu absolvieren, steht bald da, wie der Ochs vorm Berge – denn es fehlen mitunter die richtigen Gerätschaften dafür.

Nintendo Switch 2 Welcome Tour: Zugang nur mit Kamera

Ob Pro-Controller, All-in-One-Tragetasche, Kamera oder Lenkradhalterung – mit dem Release der Nintendo Switch 2 kommen auch zahlreiche Zubehörteile, von denen so manche wahrscheinlich über kurz oder lang ohnehin den Weg in euer Repertoire finden, so ihr es denn mit der neuen Nintendo-Konsole haltet. Dass aber schon im ersten Spiel davon welche obligatorisch sind, dürfte einigen sauer aufstoßen.

Zumindest in der Nintendo Switch 2 Welcome Tour wird euch dieses Szenario präsentiert, wenn ihr einige der Minispiele angehen wollt, wie es dieser Erfahrungsbericht auf IGN Deutschland schildert. So gibt es zwei Aufgaben, die jeweils die Funktionsweisen der Kamera und des Pro Controllers erklären – was nur funktioniert, wenn ihr die entsprechenden Gadgets mit der Konsole verbindet. Das hätte man auch anders lösen können, wie die Verfasserin des Artikels befindet.

Lesetipp: Startprobleme auf der Switch 2 – Diese Games laufen noch nicht sauber

Noch schwerer wiegt der nötige Besitz eines 4K-Fernsehers beziehungsweise -Monitors, ohne den ein Teil des Spiels nicht zugänglich ist. Wahrscheinlich haben viele Gaming-Fans, die hohen Wert auf ein zeitgemäßes Spielerlebnis legen, ein solches Endgerät ohnehin schon zu Hause; eine Selbstverständlichkeit ist es jedoch nicht.

Wir können also festhalten: Das Demo-Erlebnis Nintendo Switch 2 Welcome Tour ist also nicht nur kostenpflichtig, es bietet zudem keinen Zugang zum kompletten Spiel, wenn man nicht noch extra Zubehör – der Pro Controller kostet übrigens 89,99 Euro, die Kamera gibt es am 39,99 Euro – besitzt. Warum das nicht der einzige Grund ist, warum die Nintendo Switch 2 Welcome Tour enttäuscht, lest ihr hier.

Quelle: IGN Deutschland