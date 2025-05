Nintendo Switch 2: Neue Partnerschaft mit Tech-Riesen soll Fans große Sorge nehmen

Die Nintendo Switch 2 steht in den Startlöchern, schon in wenigen Wochen ist es so weit und der Nachfolger des gefeierten Handheld-Hybriden erreicht auch unsere Spielezimmer. Zumindest, wenn Nintendo mit der Produktion der kommenden Konsolengeneration hinterherkommt.

Schon jetzt ahnen aufmerksame Branchen-Beobachtende nämlich Engpässe, die wartende Fans auf dem Trockenen sitzen lassen könnten. Um eben jene Sorgen etwas einzudämmen, geht die japanische Spieleschmiede nun eine Partnerschaft mit einem Technik-Giganten ein, der sich fortan um die Herstellung eines wichtigen Bauteils kümmern und damit die Produktion der Switch 2-Geräte beflügeln soll.

Nintendo Switch 2: Samsung soll Haupt-Chips für die neuen Konsolen produzieren

Ein neuer Bericht von den findigen Kollegen und Kolleginnen von Bloomberg enthüllt, dass der Konsolenhersteller sich jüngst an das südkoreanische Smartphone-Schwergewicht Samsung gewandt haben soll, um die „Haupt-Chips“ für die Nintendo Switch 2 zu produzieren und so „die Produktion anzukurbeln“, sollte dies tatsächlich nötig werden. Der Quelle zufolge soll dies Nintendo die Möglichkeit gewähren, bis März 2026 „mehr als die prognostizierten 20 Millionen Einheiten“ zu verkaufen.

Darüber hinaus ist in dem Bericht von „Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind“, die Rede, die behaupten, das Tech-Unternehmen arbeite fortan an einem „angepassten Chip oder Prozessor, der von Nvidia Corp. für die Switch 2 entwickelt wurde und dessen 8-Nanometer-Knoten verwendet“. Die „Produktionsgeschwindigkeit soll so schnell genug für Nintendo“ sein, um „mehr als 20 Millionen Einheiten der Konsole bis Ende März des nächsten Jahres“ ausliefern zu können.

Passt dazu: Nintendo Switch 2: Jetzt gibts neue Details zu einem erstmaligen Feature

Angeblich könne Samsung die Produktion bei Bedarf sogar noch weiter steigern, was allerdings von den Kapazitäten der Hardware-Hersteller – einschließlich der Foxconn Technology Group – abhinge. Bloomberg hakte diesbezüglich genauer bei Nintendo nach, allerdings verwehrte ein Sprecher des Unternehmens weitere Informationen zu Zulieferern preiszugeben. Auch seitens Nvidia und Samsung selbst vermisst man bislang eine offizielle Stellungnahme.

Bloomberg will außerdem von einem der besagten Informanten erfahren haben, dass Samsung wohl bereits darauf „gedrängt“ haben soll, „OLED-Panels zu verwenden, wenn Nintendo die Switch 2 in der Zukunft auffrischt“, wie es weiter heißt. Auf dem jetzigen Stand sind einfache LCD-Panele verbaut, während die restlichen konkreten technischen Spezifikationen der Nintendo Switch 2 ebenfalls feststehen.

