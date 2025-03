Nintendo Switch 2: Brandneues Patent verspricht einschneidende Grafik-Neuerung

Ein taufrisches Patent, welches jüngst öffentlich wurde, enthüllt weitere Details zur potenziellen Performance der Nintendo Switch 2. Stimmen die Informationen, dürfen sich vor allem Grafikliebhaber*innen auf eine einschneidende Änderung einstellen.

So kommt es, dass der Nachfolger des gefeierten Handheld-Hybriden dem Dokument zufolge über ein Feature verfügen soll, welches mit einer AI Upscaling-Technologie arbeitet. Die künstliche Intelligenz verspricht, die ausgespielte Auflösung auf der Switch 2 hochskalieren zu können.

Nintendo Switch 2: Patent verspricht gute Nachrichten für Grafik-Fans

Das Patent, welches schon am 13. März veröffentlicht wurde, liefert frische Details zu Nintendos AI Resolution Upscaling-Lösung für die Switch 2, wie unter anderem GameRant berichtet. Die Idee dahinter ist tatsächlich keine wirkliche Neuigkeit, schon zuvor wurde in einem früheren Patent explizit Nvidias DLSS-Technologie erwähnt. Das brandaktuelle Dokument befeuert diese Vorstellung nun noch einmal massiv.

Im Patent wird en détail darauf eingegangen, wie man das KI-Upscaling implementieren wolle, während einige anschauliche Diagramme und Grafiken erklären, wie das Ganze funktioniert. Ganz grundlegend wird ein natives Bild von 540p über eine sogenannte „Image-up conversion“ hochskaliert und somit auf dem entsprechenden Display mit 1080p wiedergegeben.

Auch spannend: Nintendo Switch 2 – Diese 11 Spiele sind für die neue Konsole jetzt schon angekündigt

In der Theorie kann Nintendo so Spiele für die Switch 2 veröffentlichen, die viel weniger Speicherplatz benötigen als solche, die sonst nativ mit einer höheren Auflösung angezeigt werden würden. Im Patent selbst wird das Upscaling via KI noch einmal ausführlicher beleuchtet, während ein Flussdiagramm den Prozess unterstützend darstellt.

Nicht mehr lange müssen wir uns gedulden, ehe wir seitens der japanischen Spieleschmiede selbst darüber in Kenntnis gesetzt werden, was uns mit der kommenden Konsolengeneration denn nun eigentlich genau erwartet. In wenigen Wochen ist es nämlich bereits so weit und die Nintendo Switch 2 bekommt eine eigene Direct-Präsentation spendiert, die sich nur um das neue System drehen soll. Und: Ein brandneuer, heftiger Hinweis macht nun Hoffnung auf einen viel früheren Release als bislang angenommen.

Quelle: GameRant