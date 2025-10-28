Nintendo Switch 2 ist die Nummer 1 – Konsolen-Release jetzt absoluter Verkaufsschlager

Nicht gerade die größte Überraschung – dennoch Grund zum Jubeln für alle Fans von Klempner Mario, Prinzessin Peach & Co.: Die Nintendo Switch 2 führt die Konsolen-Verkaufszahlen für 2025 in den USA bis dato an. Das geht aus einem Posting des Branchenanalysten Mat Piscatella hervor, veröffentlicht am 8. Oktober auf der Social-Media-Plattform Bluesky.

Piscatella ist in der Videospielbranche kein Unbekannter. Viele Jahre war er bei Activision tätig, aber auch bei Warner Bros. Entertainment. Seit mittlerweile fast acht Jahren ist er beim Marktforschungsunternehmen Circana beschäftigt. Jetzt zeigt er mit seinen jüngst veröffentlichten Verkaufszahlen auf, dass die Nintendo Switch 2 einem bisherigen Verkaufsschlager auf dem Konsolenmarkt den Rang ablaufen könnte.

Nintendo Switch 2 auf Erfolgskurs in den USA

„Mit 2,4 Millionen verkauften Einheiten während der ersten drei Monate seit Markteinführung liegt die Nintendo Switch 2 nun fünf Prozent vor dem bisherigen Spitzenreiter […]“, gab Branchenanalyst Mat Piscatella zu Protokoll – was aufmerksame Nintendo-Fans allerdings kaum verblüffen dürfte. Bereits im Zuge der Markteinführung der Nintendo Switch 2 konnte das Gerät „den besten Verkaufsstart einer Nintendo-Konsole überhaupt“ hinlegen. Am 5. Juni herausgebracht, verkaufte sich die Konsole binnen weniger Tage 3,5 Millionen Mal weltweit. Eine Erfolgsgeschichte, die laut Piscatella sogar jene der PlayStation 4 übertrumpfen könnte.

Posting von Mat Piscatella auf Bluesky:

Jene fünf Prozent Vorsprung, welche die Nintendo Switch 2 laut Piscatella „vor dem bisherigen Spitzenreiter“ herausholen konnte, beziehen sich auf die „PlayStation 4, von der innerhalb von drei Monaten bis zum Januar 2014 2,2 Millionen Einheiten wurden“. Sprich: In den USA konnte sich die Switch 2 während ihrer ersten drei Monate seit Markteinführung 2,4 Millionen Mal verkaufen – demnach sogar häufiger als seinerzeit Sonys PlayStation 4 während derselben Zeitspanne zum Markteintritt. Spannend bleibt auch der Blick darauf, inwiefern sich die Switch 2 weltweit und über einen längeren Zeitpunkt wird durchsetzen können.

Der Blick auf die aktuellen Konsolen-Verkaufszahlen international, im Juni 2025 veröffentlicht auf Basis der Zahlen von Unternehmensberichten und VGChartz von Statista zeigt: Die Gesamtverkäufe für die Sony PlayStation 4 liegen bei 117 Millionen – nur noch überflügelt von den 152,1 Millionen der ersten Nintendo Switch, beziehungsweise der bestverkauften Konsole PlayStation 2 mit 160 Millionen.

Dass die Nintendo Switch 2 eine PlayStation 4 im Verlauf der jeweils ersten drei Monate in den USA übertrumpfen konnte, ist nicht zuletzt deswegen beeindruckend, da eine PS4 seinerzeit des Weihnachtsgeschäfts zwischen den Jahren 2013 und 2014 mitnehmen konnte. Ein Rückenwind, den die Switch 2 mit einem Veröffentlichungszeitpunkt Anfang Juni nicht begünstigte. Ob sich das neueste Spielgerät aus dem Hause Nintendo weiterhin stark schlägt, wird auch davon abhängen, wie sehr ein Metroid Prime 4 und andere Blockbuster-Games demnächst überzeugen.

Quellen: Bluesky / @matpiscatella.bsky.social, Statista