Nintendo Switch 2: Pokémons größte Konkurrenz auf der neuen Konsole? – „Das wäre unfassbar witzig“

Nintendo und Palworld, diese beiden Marken blicken nicht gerade auf eine Historie des Zusammenhalts zurück. Bekanntermaßen hat der Videospielkonzern das Spiel mit einer Klage belegt, die den Vorwurf enthält, dass bei der Pokémon-Reihe abgekupfert wurde.

Trotzdem kann sich Urheber Pocktpair vorstellen, ihren Open World-Hit für Nintendos Konsolen fit zu machen. Dafür kommt allerdings, wenn überhaupt, die nächste Generation, die Switch 2, infrage.

So könnte es Palworld auf die Nintendo Switch 2 schaffen

Der Umstand, dass Palworld bisher nicht für die Nintendo Switch erhältlich ist, begründet sich laut Pocketpairs Kommunikationsdirektor John Buckley durch die zu hohen technischen Voraussetzungen des Spiels. Wäre die Software nicht zu anspruchsvoll, hätte man eine entsprechende Umsetzung bereits in Angriff genommen, sagt er. IGN hat ihn kürzlich darauf angesprochen, ob der bevorstehende Release der Nintendo Switch 2 neue Pläne für das Entwicklungsstudio mit sich bringen könnte.

„Wir kennen die technischen Spezifikationen noch nicht“, erklärt Buckley, „Wenn sie stark genug ist, ist es zu einhundert Prozent wert, es in Erwägung zu ziehen“. Pocketpair wartet also noch darauf, die Leistung der nächsten Nintendo Konsole mit den Anforderungen des eigenen Werks abzugleichen, um einen möglichen Port ins Leben zu rufen. Erfahrungen mit Optimierung für Handhelds habe man, wie Buckley berichtet, zuvor schon mit dem Steam Deck sammeln können. Der Wille, weiter in den Handheld-Markt vorzudringen, ist auf jeden Fall vorhanden.

Macht Nintendo das wirklich mit?

Doch würde Nintendo Palworld überhaupt einen Platz im hauseigenen Online-Shop freiräumen, wo doch noch die ungeklärte Klage über der Beziehung beider Unternehmen schwebt? Diese Frage stellen sich viele Palworld-Fans auf der Plattform Reddit und ordnen eine eventuelle Zusammenarbeit unter anderem mit den Worten „Das wäre unfassbar witzig“ ein.

Tatsächlich ist ein Auftritt von Palworld im Line-up der Nintendo Switch 2 gar nicht so unwahrscheinlich, wie einige glauben. Immerhin hat ein Spiel von Pocketpair es inmitten der rechtlichen Streitigkeiten geschafft, im eShop zu landen: Deck-Builder Overdungeon. Heißt natürlich nicht, dass Nintendo kein Problem damit hätte, das oft mit Pokémon verglichene Open World-Survival-Game neben seine legendäre Taschenmonster-Reihe zu stellen.

Wie bei allem, was mit der heißer erwarteten Konsole zu tun hat, gilt es aktuell noch abzuwarten, welche Entwicklungen sich ergeben. Auch der spekulierte Release eines der besten Spiele aller Zeiten für die Nintendo Switch 2 bleibt erstmal ungeklärt.

Quellen: IGN, Reddit r/Palworld, Nintendo eShop