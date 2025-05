Nintendo Switch 2: Praktisches Controller-Feature – So könnt ihr es nutzen

Die Nintendo Switch 2 unterscheidet sich nicht bloß in Bezug auf innere Werte wie die genutzten Bauteile und ihre erreichbare Leistungsfähigkeit von dem Vorgängermodell. Auch im generellen Design und Layout der Anschlüsse und Knöpfe gibt es einige Änderungen. Obwohl der Aufbau an sich zugegebenermaßen einen wesentlich geringeren Sprung darstellt, als es zwischen 3DS beziehungsweise Wii U und Switch der Fall war.

Nicht nur kann die Nintendo Switch 2 mit einem brandneuen C-Knopf zur Aktivierung der Chatfunktion dienen, weiteres Zubehör fügt der Bedienung der Konsole sogar noch zwei zusätzliche Elemente hinzu. Wie genau ihr diese nutzen könnt, hat der Hersteller nun verraten.

Nintendo Switch 2: GL- und GR-Buttons für individuelle Controller-Nutzung

Gemeint sind die sogenannten GR- und GL-Buttons, welche sich an der Rückseite des für die Nintendo Switch 2 angefertigten Pro Controllers und einer Ladehalterung für die Joy-Cons am oberen Rand der Griffstücke befinden. Beide Produkte sind separat von der eigentlichen Konsole erhältlich, der Pro Controller kostet euch 89,99 Euro, die Halterung – welche übrigens im Lieferumfang der vorigen Konsole enthalten war – fällt preislich auf 34,99 Euro.

Ein neuer Post, welcher in der App Nintendo Today! geteilt wurde, präsentiert die Funktion der neuen Bedienelemente. Statt dass die Buttons feste Aktionen ausführen, wie es etwa beim A-Knopf oder den Schultertasten der Fall ist, sind die GL- und die GR-Taste nach eigenen Wünschen anpassbar. Um dies zu bewerkstelligen, muss während des Spielens der Home-Button gedrückt und gehalten werden, damit sich die Schnelleinstellungen öffnen.

Schnell und einfach

In einem angehängten Clip mit dem Beispiel Mario Kart World sieht man, wie unkompliziert die Anpassung innerhalb weniger Sekunden passiert. Nachdem sich der Bildschirm mit den Einstellungen aufgetan hat, müsst ihr die zu belegende Taste anwählen und braucht anschließend bloß die gewünschte neue Belegung einmal auszuführen, also beispielsweise kurz auf B drücken. Praktischerweise merkt sich das System, in welchem Spiel ihr welche Zuordnung getroffen habt, weshalb nicht jedes Mal eine Umstellung nötig ist.

Natürlich könnt ihr mit alldem erst loslegen, wenn die neue Konsole am 5. Juni 2025 erschienen ist. Auf den letzten Metern ploppen derweil noch die konkreten technischen Details zur Nintendo Switch 2 auf.

Quellen: Nintendo Today!