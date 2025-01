Nintendo Switch 2: Preis wohl höher als gedacht – neuer Leak nennt aktuelle Zahlen

Wie teuer wird die Nintendo Switch 2? Bislang hat sich Nintendo nicht zum Preis der neuen Konsole geäußert – er bleibt ein großes Mysterium. Ein wohlbekannter Insider will nun aber die echten Kosten erfahren haben.

Zum Release der ersten Nintendo Switch verlangte Nintendo 2017 etwa 329 Euro, was sie damals vergleichsweise günstig machte. Acht Jahre später konnte das bei der Nachfolger-Konsole vielleicht nicht mehr gelten. Längst gilt es gesetzt, dass es wohl mindestens 400 Euro werden – vielleicht sogar noch mehr, wie es derzeit heißt.

Nintendo Switch 2: Wie teuer soll die Konsole werden?

Wir berichteten bereits vor kurzem, dass beim französischen Online-Händler Micromania die Nintendo Switch 2 wohl 399 Euro kosten wird. Vermutlich ist der Preis aber noch längst nicht so in Stein gemeißelt: Aus einer anderen Quelle heißt es, dass ihr wohl doch noch etwas tiefer in die Tasche greifen müsst.

Einer der Hosts des XboxEra-Podcasts, Nick „Shpeshal Nick“ Baker, schreibt, dass seine Quelle von einem höheren Preis berichtet. Demnach sollen es in den USA 449 US-Dollar beziehungsweise sogar 499 US-Dollar sein. Letzteres wäre ein Bundle mit dem neuen Mario Kart, was durchaus passen könnte.

„Wenn also die Person, die mir die Veröffentlichung im Juni vorausgesagt hat, so gut wie korrekt ist, dann könnte das bedeuten, dass der Preis, den sie mir genannt hat, von 449/499 USD auch korrekt sein könnte. Ich denke, die 50 Dollar extra sind ein Mario Kart Bundle“, heißt es von Shpeshal Nick auf Twitter. Bedenkt jedoch, dass die Angaben bislang nicht von offizieller Seite bestätigt sind. Nick Baker gilt jedoch in der Regel als überwiegend zuverlässige Quelle.

Wann erfahren wir den Preis?

Sollten sich die Angaben des vermeintlichen Insiders bestätigen, dann dürfte der Preis einer Nintendo Switch 2 hierzulande bei 449 Euro enden – wenn nicht sogar etwas mehr. Es wäre zumindest für Nintendo-Verhältnisse eine ziemliche Ansage: Preislich wäre die neue Konsole dann fast in der Liga von PS5 und Xbox Series X|S.

Allerdings gilt: Nintendo hat sich bislang nicht zu einem möglichen Preis geäußert. Diesen werden wir wohl erst am 2. April im Rahmen einer angekündigten Direct-Show erfahren. Wahrscheinlich werden innerhalb des Events auch der Veröffentlichungstermin und die ersten Spiele für die Nintendo Switch 2 verraten.

