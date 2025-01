Nintendo Switch 2: Preis geleakt – so teuer soll die neue Nintendo-Konsole sein

Nach und nach kommt so ziemlich alles über die Nintendo Switch 2 ans Tageslicht, noch bevor überhaupt der japanische Konzern selbst dazu die Chance hat. Nun ist in den Tiefen des Internets auch noch ein entscheidendes und für viele eventuell sogar das wichtigste Detail aufgetaucht: der Preis.

Immerhin sind Konsolen in den letzten Jahren immer teurer geworden und wurden selbst nach Release nicht gerade preislich entspannter. Aber keine Sorge, ganz so tief wie bei der PS5 Pro müsst ihr bei der Nintendo Switch 2 offenbar nicht in die Taschen greifen – etwas teurer als beim Vorgänger wird es aber trotzdem.

Nintendo Switch 2: Das ist der angebliche Preis

Während in der Vergangenheit das eine oder andere Gerücht bezüglich der Nintendo Switch 2 auf einem recht stabilen Grundgerüst fußte, sieht es beim aktuellen Preis-Leak etwas anders aus – was nicht heißen soll, dass die Info völlig daneben liegt. Betrachtet es aber wie gewohnt mit einer gesunden Portion Skepsis.

Auf einem Discord-Server, der sich rund um Neuigkeiten zur neuen Nintendo-Konsole dreht, beruft sich der Nutzer DoNotDisturb auf Informationen eines Angestellten beim französischen Händler Micromania. Demnach soll die Nintendo Switch 2 zum Release 399 Euro kosten – womit sie rund 60 bis 70 Euro teurer als die Vorgängerkonsole wäre.

Ob an der Aussage tatsächlich Wahrheit steckt, wissen wir nicht. Der Preis klingt aber durchaus realistisch, da Nintendo vermutlich erneut unzählige Familien mit der neuen Konsole ansprechen möchte. Die dürften eher daran interessiert sein, etwa um die 400 Euro statt 700 Euro oder mehr auszugeben, wie es bei der PS5 Pro der Fall ist.

Launch-Line-Up soll schon feststehen

Weiter heißt es von der anonymen Quelle, dass es auf der Nintendo Switch 2 zum Veröffentlichungszeitpunkt 25 Spiele gibt. Diese sollen zwischen 69 und 79 Euro kosten, was eine effektive Preissteigerung von zehn Euro bedeuten würde. Bislang hat lediglich The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom die Grenze von 70 Euro genommen. Die restlichen Nintendo-eigenen Spiele waren sonst immer ein wenig günstiger zu haben.

Eine Erhöhung der Spiele-Preise mit der Nintendo Switch 2 ist insgesamt nicht auszuschließen, auch wenn es dazu bislang keine wirklichen Anhaltspunkte gibt. Auch das vom vermeintlichen Leaker erwähnte Kontingent an neuen Spielen lässt sich nur schwer derzeit einschätzen.

Zu guter Letzt heißt es, dass mit der Nintendo Switch 2 auch der Preis für den Online-Dienst angehoben wird. Bekanntlich wird der Nintendo Switch Online genannte Service fortgeführt, obwohl es darüber hinaus keine weiteren Details gibt. Wir sind auf die nahe Zukunft gespannt – insbesondere was die Verkaufszahlen der Switch 2 angeht.

