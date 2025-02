Nintendo Switch 2: Dieser Preis gilt Experten zufolge jetzt als wahrscheinlich

Die kommende Konsolengeneration der japanischen Spieleschmiede sorgt nahezu jeden Tag für frische Schlagzeilen. Vor allem der Preis, den Nintendo für die Switch 2 aufruft, scheint immer wieder hohe Wellen zu schlagen.

Nun ist sich ein Experte sicher und wirft ein potenzielles Preisschild in den Raum – mit dem man das der ursprünglichen Switch noch einmal übertrifft. Dennoch: Unangemessen wirkt die Summe dabei nicht unbedingt, wenn man sie mit dem Vorgänger und der direkten Konkurrenz vergleicht.

Nintendo Switch 2: Experte erklärt vermutlichen Preis der neuen Konsole

So kommt es, dass sich Joost van Dreunen, seines Zeichens Autor von „One Up – Creativity, Competition, and the Global Business of Video Games“ und Mitbegründer des Nielson-eigenen Spielemarktforschungsunternehmens SuperData Research, im aktuellen Newsletter seines SuperJoost Playlist-Blogs zum Preis der Nintendo Switch 2 recht klar positioniert.

Auch spannend: Die Nintendo Switch 2 steht schon jetzt zum Verkauf – für diese absurde Summe

Ihm zufolge wäre eine Summe von 399 US-Dollar der wahrscheinlichste Kostenpunkt, der auf Interessierte beim Kauf der Switch 2 zukäme, da Nintendo so die feine Linie zwischen erschwinglich und hochwertig ziehen, und sich zwischen Switch 1 und direkter Konkurrenz einreihen könnte.

„Basierend auf der aktuellen Marktdynamik und der Strategie zur Positionierung der Plattform wird Nintendo die Switch 2 wahrscheinlich zu einem Preis von 399 US-Dollar anbieten. Dies stellt eine kritische psychologische Schwelle dar, die ein Gleichgewicht zwischen dem Premium-Hardware-Anspruch und der Zugänglichkeit zum Mainstream-Markt herstellt „Bei diesem Preis würde Nintendo seine traditionelle positive Marge für Hardware beibehalten und die Switch 2 deutlich unter den Premium-Gaming-Geräten der Konkurrenz, aber über dem Einführungspreis der ursprünglichen Switch positionieren. Das signalisiert einen bedeutenden technischen Fortschritt, ohne die Kernzielgruppe der Familien zu verprellen.“ Joost van Dreunen

Neben einigen Worten zu Nintendos Strategie, mehr auf die Nachhaltigkeit der Plattform statt ausschließlich auf verkaufte Einheiten zu setzen – was sich anhand der Abwärtskompatibilität und dem nahtlosen Übergang der ursprünglichen Switch zeigen soll – äußert sich van Dreunen auch zur Konkurrenz. So sei man bei Sony und Microsoft wesentlich abhängiger von den jeweiligen Abo-Services, während Nintendo Premium-Preise für seine Software über mehrere Jahre hinweg aufrechterhalten könne, ohne den Switch Online-Dienst so stark auszuschlachten, wie man schon mit der Switch 1 beweisen würde.

Letztendlich erklärt der Brancheninsider noch, dass sich der Mario-Konzern wohl ohnehin weniger vor der Handheld-Konkurrenz in Form des Steam Decks oder des ROG Allys von ASUS fürchten müsse, da diese aufgrund ihrer höheren Preise und Nintendos First Party-Spielen zu wenig Überschneidungen aufweisen würden. Warum der Preis der Nintendo Switch 2 am Ende aber doch überraschen könnte, will ein anderes Gerücht genauer wissen.

Quellen: Joost van Dreunen via SuperJoost Playlist