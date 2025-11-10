Nintendo Switch 2: Rasanter Mario Kart-Konkurrent bekommt Upgrade für die Konsole

Erst seit wenigen Wochen ist der pfeilschnelle Igel Sonic mit seinen Freundinnen und Freunden plattformübergreifend in einer rasanten Kart-Sause unterwegs und zaubert damit Fun Racer-Fans ein Lächeln aufs Gesicht.

Zum endgültigen Herausforderer für Mario Kart World wird Sonic Racing: CrossWorlds aber spätestens im Dezember, wenn das Spiel auch eine Nintendo Switch 2 Edition spendiert bekommt – inklusive Eröffnungsangebot in der ersten Woche.

Sonic rast bald auch auf der Nintendo Switch 2

Als Launch-Titel war Mario Kart World auf der Nintendo Switch 2 mit hohen Erwartungen gestartet; trotz eines Wertes von 86 Prozent auf Metacritic musste sich das Spiel einige Kritik von den Fans anhören. Die Chance für Sonic – in den frühen 90ern größter Konkurrent von Mario auf dem Videospielmarkt – hier in die Bresche zu springen. Und auch wenn Sonic Racing: CrossWorlds mit 82 Prozent eine etwas schwächere Durchschnittswertung erhält, zeigt sich der User Score deutlich positiver als bei Nintendos Fun Racer.

Ein Grund hierfür ist sicherlich das illustre Fahrer*innenfeld, das nicht nur aus Charakteren des Sonic-Universums wie Knuckles, Dr. Eggman, Amy oder Shadow besteht, sondern auch viele Crossover – von Minecraft bis Ninja Turtles und von Hatsune Miku bis Mega Man – im Gepäck hat.

Ebenfalls könnt ihr Sonic und seine Freunde seit dieser Woche in diesem kostenlosen Spektakel bewundern

Nachdem sich Sonic auf PC, der ersten Nintendo Switch sowie beiden PlayStation- und Xbox-Generationen breit gemacht hat, kommt nun auch die neueste Konsole auf dem Markt hinzu. Ab 4. Dezember können sich Besitzer*innen der Nintendo Switch 2 eine auf diese Hardware optimierte Version des Racers freuen.

Als digitale Standard-Edition kostet das Spiel 69,99 Euro, also erwartungsgemäß zehn Euro mehr als auf der ersten Nintendo Switch – entsprechend werden für das Upgrade ebenfalls zehn Euro fällig, wenn ihr bereits die Switch-Version besitzt. Auf dieses gibt es aber immerhin einen 50-prozentigen Rabatt, wenn ihr das Upgrade zwischen 4. und 11. Dezember vornehmt. Eine physische Edition soll Anfang 2026 erscheinen. Über ein Switch 2-Upgrade kann sich derweil auch dieses beliebte Indie-Game freuen.

