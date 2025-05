Nintendo Switch 2: Red Dead Redemption 2 könnte noch dieses Jahr erscheinen

Wenn demnächst die Nintendo Switch 2 auf den Markt kommt, erscheint mit Mario Kart World nur ein neuer Nintendo-Titel für die mit Spannung erwartete Hybrid-Konsole. Was nicht bedeutet, dass es generell nur bei diesem Launch-Titel bleibt. Große Spiele wie Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy oder Split Fiction haben sich ebenfalls für den 5. Juni angekündigt.

Wer sich in den Folgemonaten ein Stelldichein auf der neuen Konsole geben wird, ist teils ausgemachte Sache, teils wüste Spekulation. Nun wurde für einen weiteren Kandidaten der Hut in den Ring geworfen: Eines der aufsehenerregendsten Action-Adventures der letzten Jahre könnte noch in diesem auf der Switch 2 erscheinen.

Switch 2 x Red Dead Redemption 2: Geht da was?

Die Rede ist von Red Dead Redemption 2 aus dem Hause der GTA-Macher Rockstar Games. Das Wild-West-Abenteuer aus dem Jahre 2018 legte im Vergleich zu seinem Vorgänger noch mehr als eine Schippe drauf und bezauberte nicht nur Western-Fans mit seiner immersiven und gigantischen Open World sowie seinen rauen und authentischen Charakteren. Bei Metacritic kommt das Spiel auf einen unfassbaren Wert von 97 von 100 Punkten und konnte dereinst bei den Game Awards vier Preise abstauben (wenn auch God of War in diesem Jahr als Game of the Year ausgezeichnet wurde).

Wie Gamereactor nun berichtet, könnte Red Dead Redemption 2 auch auf der Switch 2 aufschlagen – und dann bereits noch in diesem Jahr. Das Portal beruft sich dabei auf eine nicht näher genannte Quelle, die dem Entwicklerstudio Rockstar nahesteht. Gamereactor hatte bereits Switch 2-Portiertungen der Spiele Elden Ring oder Final Fantasy 7: Remake antizipiert.

Denkbar wäre demnach, dass Red Dead Redemption nicht nur für die Switch 2 erscheint, sondern gleichzeitig auch ein Upgrade für die aktuelle Konsolengeneration bekommt. Das wäre fast schon ein kleiner Coup für Rockstar Games; viele Fans sind ob der Verschiebung von GTA 6 enttäuscht, mit einer überarbeiteten Version des bei der Kritik wie auch Spieler*innen gefeierten Western-Adventures könnten sich viele versöhnlich zeigen.

Die Nintendo Switch 2 erscheint am 5. Juni. Welche Spiele ihr ab dem Launch zocken könnt, haben wir hier in einer Übersicht für euch zusammengestellt.

Quellen: Gamereactor, Metacritic