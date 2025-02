Nintendo Switch 2: Überraschender Release schon bald? Experte ist sich ganz sicher

Rund um den Release der Nintendo Switch 2 ranken sich dieser Tage reichlich Gerüchte und Spekulationen. Eine ernstzunehmende Information teilte diesbezüglich nun aber ein ehemaliger Mitarbeiter der japanischen Spieleschmiede mit den wartenden Fans.

So kommt es, dass ein Ex-Vertriebsleiter des Unternehmens, der sich durchaus zum Kreis der ausgewählten Experten zählen darf, was Wissen bezüglich der kommenden Konsolengeneration anbelangt, nun einen Zeitraum benennt.

Nintendo Switch 2: Release früher als gedacht? Das sagt jetzt ein Ex-Mitarbeiter

Mit ihrem gemeinsamen Podcast nehmen die beiden ehemaligen Nintendo-Mitarbeitenden Kit und Krysta uns regelmäßig mit hinter die Kulissen des Mario-Konzerns, während sie die jüngsten News rund um Konsolen, Spiele und Co. diskutieren. Dieses Mal haben sie mit Sean einen echten Experten zu Gast, der es sich nicht nehmen lässt, etwas aus dem Nähkästchen zu plaudern. Neben Informationen zum Preis der Nintendo Switch 2 ist er sich auch sicher, was den Releasezeitraum anbelangt.

Die gesamte Episode seht ihr hier:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So ist der ehemalige Sales Lead felsenfest davon überzeugt, dass Nintendo mit Sicherheit eine Veröffentlichung der Switch 2 vor Ende des Sommers anstrebt. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter: Auch der Monat, in dem es so weit sein soll, will er mit Sicherheit vorhersagen können. Ihm zufolge beläuft sich eben jener auf den Juni des aktuellen Kalenderjahres – spezifischer noch: zur Monatsmitte. Spätestens mit der bevorstehenden Nintendo Direct, die von der neuen Handheld-Hybriden-Hardware handeln soll, wird man laut Sean aber Gewissheit haben.

„Sie werden wollen, dass das System noch vor Ende des Sommers herauskommt.“ […] „Ich würde sagen, zu Beginn des Sommers oder am Ende des Schuljahres, damit die Kinder darüber reden, worauf sie sich freuen. Ich denke, wir werden den Start im Juni erleben. Ich denke, vielleicht Mitte Juni oder etwas später als das. Aber auf jeden Fall kommt das Ding noch vor Ende des Sommers auf den Markt.“ Sean im Kit & Krysta-Podcast

Den jüngsten Spekulationen, die im Topf der Gerüchteküche brodeln, versalzt er darüber hinaus noch die Suppe. So seien so gut wie alle Informationen rund um den Release oder den vermeintlichen Preis, die Leaks und Experten regelmäßig aufrufen, schlichtweg falsch. Nur Nintendo selbst wisse Termin und Preisschild der Switch 2 und beides würde erst an die Händler herausgegeben, wenn man die Informationen unternehmensseitig ohnehin öffentlich macht.

Passend dazu: Nintendo Switch 2: Dieser Preis gilt Experten zufolge jetzt als wahrscheinlich

Alles nur Schall und Rauch?

Ob es sich bei Seans eigenen Aussagen ebenfalls um wackelige Prognosen handelt, bleibt natürlich ebenfalls nie restlos ausgeschlossen. Dennoch handelt es sich bei ihm um einen Experten, der lange genug bei Nintendo tätig war und somit eine gute Vorstellung davon haben dürfte, wie der Konzern mit einem solch großen Launch umgehen dürfte.

Wir empfehlen euch wie immer, nichts für bare Münze zu nehmen, solange sich das Unternehmen nicht selbst geäußert hat. Erste Informationen von Nintendo zum Preis der Switch 2 gibt es immerhin schon jetzt.

Quelle: YouTube / kit & krysta