Nintendo Switch 2: Release laut deutschem Elektronikriesen schon in sehr naher Zukunft

Dass die Nintendo Switch 2 irgendwann in diesem Jahr erscheint, ist längst kein Geheimnis mehr. Seit der offiziellen Enthüllung ranken sich die Gerüchte, Leaks und Spekulationen um einen genauen Releasetermin.

Den hat nun allem Anschein nach ein bekannter deutscher Elektronikfachmarkt kurzerhand enthüllt. Vertraut man den Angaben, so erwartet uns die kommende Konsolengeneration bereits in sehr naher Zukunft.

Nintendo Switch 2: Angeblicher Release schon in wenigen Wochen

Warum nicht einfach mal beim Fachgeschäft nachfragen, wann die Nintendo Switch 2 denn eigentlich im Ladenregal stehen wird? Das dachte sich auch ein Reddit-Nutzender und hakte eben genau dort ganz genau nach. Doch statt vermeidendem Rumgestotter bekam dieser prompt eine Antwort geliefert – und die dürfte überraschen.

Hier seht ihr den Post im Original:

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eigenen Angaben zufolge besuchte vnnder erst kürzlich einen MediaMarkt beziehungsweise Saturn-Store in seiner Nähe. Dabei fiel auf, dass Spiele für die Nintendo Switch sowie die Konsole selbst zu einem reduzierten Preis angeboten worden seien. Von Neugier getrieben, stellte vnnder einem Mitarbeitenden des Geschäfts also die alles entscheidende Frage: Wann wird die Nintendo Switch 2 erhältlich sein? Die Antwort: verblüffend konkret. So soll die Switch 2 schon am 9. Mai ganz offiziell ihren Release feiern.

Auch spannend: Nintendo Switch 2 – Releasetermin geleakt: Es gibt endlich ein konkretes Datum

Während die japanische Spieleschmiede selbst weiterhin Stillschweigen wahrt, ist man bei den Händlern und Zubehöranbietern derweil also in Gesprächslaune. Dies zeigten auch weitere Leaks, die in jüngerer Vergangenheit immer mal wieder an die Oberfläche gespült worden waren. Dennoch gilt wie immer: Ihr solltet die geteilten Informationen mit einer Prise Vorsicht genießen, denn offiziell ist an ihnen nichts. Womöglich handelt es sich um einen Platzhaltertermin, wie es bereits zuvor häufiger der Fall war – oder schlichtweg um einen harmlosen Scherz des Mitarbeitenden.

Früher oder später – womöglich schon am 2. April, wenn die Direct-Präsentation rund um die Nintendo Switch 2 abgehalten wird – wissen wir es ganz genau. Einem Experten zufolge erfolgt die Veröffentlichung der Switch 2 eher früher als später, sicher wüsste es aber ohnehin nur der Mario-Konzern selbst. Und auch ein weiterer Hinweis spricht dafür, dass Nintendos kleiner Konsolennachfolger sich uns in großen Schritten nähert.

Quelle: Reddit / vnnder