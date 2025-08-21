Nintendo Switch 2: Release von wichtigem Exklusivtitel hat endlich ein Datum – diesen Tag müsst ihr euch merken

Was schießt denn da durch die Luft wie ein getunter Flummi? Es ist Kirby, der geradewegs Richtung Release seines nächsten Videospiels unterwegs ist. Gleich nachdem er einen Zwischenstopp am Boden eingelegt und sich um die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2-Version von Kirby und das vergessene Land zu kümmern, steigt er auf ein Vehikel seiner Wahl und düst weiter zu Air Riders.

Wann er dort landen wird, dass wissen wir nun endlich, da der Erscheinungstermin offiziell feststeht. Sonderlich kurz gestaltet sich die Wartezeit zwar nicht, aber wer jetzt schon nicht mehr still sitzen kann, darf wenigstens schon zur Vorbestellung greifen.

Kirby Air Riders wird im November von der Nintendo Switch 2 empfangen

Die große Nintendo Direct-Ausgabe zu Kirby Air Riders hat die entscheidende Information geliefert: Am 20. November 2025 soll der titelgebende Held mit seinen Freund*innen zusammen die Rennpiste unsicher machen. Mit dieser Ankündigung ist auch der Startschuss für Vorbestellungen gefallen. Für 69,99 Euro könnt ihr beispielsweise im Nintendo eShop schon jetzt zugreifen und später pünktlich loslegen. Eine physische Kopie gibt es bei den Anbietern eures Vertrauens ebenso zu erwerben, es fehlen allerdings Sondereditionen und Vorbestellboni.

Hier die angesprochene Kirby Direct:

Kirby kennen wir in seiner Rolle als Rennfahrer bereits aus dem Jahr 2003, wo er in Kirby Air Ride auf der Nintendo GameCube erstmals den Fußstumpen aufs imaginäre Gaspedal gehauen hat. Kirby Air Riders wird nun also ganze 22 Jahre später das unerwartete Sequel auf der Nintendo Switch 2 und erscheint exklusiv auf der neuen Konsole. Damit ist es Kirbys zweiter Besuch auf dem neuen Stück Technik, denn am 28. August schaut er mit Kirby und das Vergessene Land, welches neben verbesserter Grafik und aufgemotzter Bildfrequenzen auch den Zusatz der Sternensplitter-Welt mit im Gepäck hat.

Was Kirby dieses Mal serviert

Spielerisch wartet in Kirby Air Riders unter anderem ein klassischer Rennmodus, in dem sechs Spieler*innen lokal oder online gegeneinander antreten können, sich skrupellos anrempeln und für Tempo-Boosts Sterne einsammeln. Beachtet nur, dass jegliche Online-Funktionen wie bei anderen Titeln auch nur mit einer aktiven Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft nutzbar sind.

Es ist aber nicht nur der Sprint bis zur Ziellinie, der euch hier beschäftigt hält. Auch könnt ihr in Arenakämpfen euer Können unter Beweis stellen, in dem ihr fünf Minuten lang durch Celestia hetzt, Items aufsammelt und euch mit unterschiedlichsten Ereignissen wie Bosskämpfen herumschlagt, bevor es zu einem von mehreren Stadionwettbewerben mit jeweils eigenen Anforderungen kommt.

Klingt nach etwas, auf das ihr Lust habt? Dann wisst ihr ja jetzt, wann ihr mit Kirby Air Riders loslegen dürft. Vorher noch könnt ihr euch auf den Release eines der besten Spiele aus 2024 auf der Nintendo Switch 2 freuen.

