Nintendo Switch 2: Jetzt ist auch der Releasetermin geleakt – Konkretes Datum aufgetaucht

Die Nintendo Switch 2 ist vermutlich schon jetzt die Konsole der Leaks: Noch bevor die Nintendo sie ankündigte, wussten wir bereits, wie sie aussieht. Jetzt steht sogar angeblich schon der Releasetermin fest – weil ein Händler sich vielleicht verplappert hat.

Offiziell gibt es seitens des japanischen Konzerns derzeit keine weiteren Infos. Bis zum 2. April 2025 und einer für den Tag speziell angekündigten Direct-Ausgabe schweigt Nintendo. Das gilt jedoch nicht unbedingt für alle anderen, wie das Beispiel eines finnischen Versandhändlers zeigt.

Nintendo Switch 2: Dann findet angeblich der Release statt

Kurz war er zu sehen, danach verschwand er sofort: Gemeint ist der mögliche Releasetermin der Nintendo Switch 2. Beim finnischen Online-Händler Konsolinet, so schreibt es der Twitter-Nutzer Switch2Stock, war kurzfristig ein festes Datum für die neue Konsole zu sehen. Ein paar Stunden später war es wieder weg.

Das Internet vergisst aber nicht so schnell: Laut dem Unternehmen erscheint die Nintendo Switch 2 demnach am 9. Mai 2025. Dass es sich dabei nicht um einen einfachen Platzhalter handelt, zeigt die Erfahrung. Normalerweise wird dann in der Regel der 31. Dezember genutzt, so wie es jetzt im Nachhinein auch bei Konsolinet der Fall ist.

Der Preis, der auf der Webseite genannt wird, lässt sich dort ebenso einordnen: 999 Euro wird die neue Switch vermutlich nicht kosten. Die Gerüchte sprechen jedoch davon, dass die Nintendo-Konsole wohl trotz allem nicht sehr günstig wird.

Was für und gegen den Releasetermin spricht

Ob der finnische Händler einfach nur zuvor geraten oder doch versehentlich den echten Termin eingetragen und später korrigiert hat, bleibt im Unklaren. Es gibt jedoch Punkte, die für die Echtheit sprechen: Zum einen die schnelle Korrektur, zum anderen, dass Zubehörhersteller Nacon zuletzt selbst von einer Veröffentlichung zwischen April und September gesprochen hat.

Allerdings gibt es ebenso gute Gründe, die gegen eine Veröffentlichung im Mai sprechen: Erst Anfang April will Nintendo näher auf die Switch 2 eingehen. Ein Monat für Vorbestellungen und Marketing klingt verhältnismäßig wenig. Darüber hinaus startet im Anschluss an die Direct eine Hands-on-Tour, die in verschiedenen Städten weltweit Pause macht.

Schluss ist mit der Tour erst im Juni, weshalb ein Release nach diesen Anspielevents am wahrscheinlichsten klingt. Grundsätzlich gilt aber: Abwarten und Tee trinken. Bis dahin erfahrt ihr hier schon einmal, welche Spiele für die Nintendo Switch 2 angekündigt sind.

