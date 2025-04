Nintendo Switch 2: Release endlich enthüllt – ihr müsst euch nicht mehr lange gedulden

Lange haben wir auf diesen Moment gewartet und unzählige Gerüchte über uns ergehen lassen, aber jetzt ist es endlich offiziell: Die Nintendo Switch 2 hat einen festen Veröffentlichungstermin.

Im Rahmen der jüngsten Präsentation rund um die neue Konsole hat Nintendo wie erwartet die vielleicht wichtigste Information verraten. Wir fassen zusammen, wann ihr die Hybrid-Konsole im Einzel- und Versandhandel erwerben könnt. Lange müsst ihr nicht mehr warten.

Nintendo Switch 2: Preis und Releasetermin der neuen Konsole

Falls ihr die neue Konsole direkt am ersten Tag besitzen wollt, solltet ihr euch folgendes dick und fett im Kalender markieren: Die Nintendo Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025. Der Release erfolgt, so das japanische Unternehmen, wie schon beim Vorgänger weltweit am selben Tag.

Lesetipp: Alle bislang bestätigten Spiele der Konsole findet ihr in unserer Übersicht

Zeitgleich mit dem Nachfolger der Nintendo Switch erscheinen natürlich auch mehrere Spiele. Unter anderem könnt ihr euch aufseiten des First-Party-Angebots über Mario Kart World freuen. Mehrere weitere Publisher, darunter Capcom, Bandai Namco und EA, haben zudem angekündigt, die Switch 2 von Anfang mit neuen Spielen beziehungsweise Portierungen zu begleiten.

Wann ist sie vorbestellbar?

Falls ihr schon eure Geldbörse zückt, müsst ihr euch allerdings noch ein wenig gedulden. Derzeit ist die Nintendo Switch 2 noch nicht vorstellbar, zumindest über das Unternehmen selbst. Schließlich hat Nintendo nicht einmal den Preis innerhalb der Präsentation verraten – sondern erst im Nachgang über die eigene Webseite.

Falls ihr übrigens den Livestream zur Nintendo Switch 2 verpasst habt, könnt ihr diesen jederzeit nachholen. Außerdem folgen demnächst noch weitere Shows rund um die neue Konsole.

Quelle: YouTube / Nintendo DE